FMI en Argentina: Kristalina Georgieva inicia una visita oficial con reuniones con Milei y Caputo

La directora gerente del FMI mantendrá reuniones con el presidente y el equipo económico, ofrecerá una exposición en Buenos Aires y viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta. El viaje se interpreta como un nuevo gesto político de respaldo al Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , iniciará este lunes una visita oficial a la Argentina, en un viaje que los analistas interpretan como un nuevo gesto de respaldo político del organismo al gobierno de Javier Milei.

Georgieva llegará a Buenos Aires tras aceptar una invitación del presidente. Su agenda se mantiene bajo estricta reserva por razones de seguridad, aunque está previsto que, además de reunirse con Milei y con el ministro de Economía, Luis Caputo, mantenga encuentros con otros referentes de la vida política y económica del país.

De acuerdo con fuentes oficiales, la titular del FMI se reunirá el lunes con el presidente y el equipo económico y, cerca del mediodía, ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Por la tarde encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad, donde disertará ante empresarios, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía mundial y las proyecciones del organismo para América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que el viaje busca profundizar el diálogo con distintos actores políticos, sociales y productivos para analizar la situación económica del país.

Visita a Vaca Muerta

La agenda continuará el martes 28 de julio con una visita a Neuquén. Allí, la delegación recorrerá Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La última directora gerente del FMI que visitó la Argentina fue Christine Lagarde. En 2018 participó de la reunión de ministros de Finanzas del G20 y, meses después, regresó para la cumbre de líderes, ocasión en la que mantuvo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

En el caso de Georgieva, su último encuentro con Milei fue en septiembre del año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con Caputo se reunió en abril, en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Revisión del acuerdo con el FMI

Más allá de la agenda institucional, la visita tiene un fuerte contenido político. La revisión técnica del programa vigente continuará en manos de los equipos del Fondo, mientras que la presencia de Georgieva apunta a ratificar el respaldo del organismo al rumbo económico del Gobierno, tal como lo expresó en distintas oportunidades durante los últimos meses.

El viaje también busca enviar una señal a los mercados en un contexto en el que persisten interrogantes sobre la capacidad de la Argentina para sostener el programa económico y cumplir sus compromisos financieros. A ello se suma la incertidumbre política de cara al calendario electoral, un factor que el gobierno intenta despejar con la presentación de su programa financiero y con el acompañamiento explícito del FMI.