Crisis en el cordón: tregua en el conflicto por los despidos en Pampa Energía

Tras informar el cierre de la fábrica de caucho sintético y presionar con retiros a 130 trabajadores, ejecutivos de la empresa participaron de una audiencia en Trabajo con el gremio petroquímico. Habrá conciliación voluntaria hasta el 3 de agosto. Una importante manifestación se realizó frente a la cartera laboral

Los trabajadores de la empresa Pampa Energía se concentraron frente a la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

El conflicto desatado por Pampa Energía con el cierre de su fábrica de caucho sintético en Puerto San Martín entró en una tregua hasta el próximo 3 de agosto. Será en el marco de una conciliación voluntaria acordada durante la audiencia que se llevó a cabo al mediodía en la sede del Ministerio de Trabajao de Santa Fe. Están en juego 130 puestos de trabajo.

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (Soepu) fue notificado el martes por las autoridades del holding que conduce Marcelo Mindlin sobre el cierre de la única fábrica de cuacho sintético del país. Este jueves se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo. Hacia ese edificio se dirigieron los trabajadores de la compañía, a la espera de novedades. A la esquina de Ovidio Lagos y San Lorenzo también se acercaron el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, la titular de la CTA Rosario, Lorena Almirón, y los diputados provinciales Carlos del Frade y Lucila Del Ponti, entre otros referentes.

“Cada vez cierran más empresas, el cordón industrial va a terminar como en los 90 pero sin tener ni siquiera una ley laboral que nos ampare”, advirtió el secretario gremial del Soepu, Rodrigo Jordana. El dirigente, que habló con la prensa mientras se desarrollaba la audiencia, explicó que tras la comunicación del cierre de la planta, ejecutivos de la empresa comenzaron a contactar a los obreros para ofrecerles arreglos individuales, y diferentes entre sí, para dejarlos cesantes. “No mandaron telegramas pero son despidos encubiertos”.

Jordana también explicó que hoy todo el complejo de la ex Pasa en Puerto San Martín está parado y que son los mismos trabajadores los que están “autogestionando” la seguridad y el cuidado del medio ambiente en la planta industrial. “Nosotros somos responsables de los fierros y estamos haciendo el mantenimiento pese a que la empresa echó a muchos de los que integraban las brigadas activas”, agregó.

La planta de Pampa Energía en el cordón nuclea a cinco unidades productivas, que producen insumos para distintos mercados, desde solventes aromáticos hasta etileno, estireno y propileno. El cierre de la fábrica de caucho sintético es consecuencia directa del cierre de la fábrica de neumáticos Fate, su principal cliente. “Desde ahora todos los insumos para la industria autopartista serán importados”, señaló Jordana.

El dirigente alertó que en otras de las unidades del complejo de Puerto San Martín también hay ofrecimientos de retiros voluntarios. Pampa Energía acaba de confirmar una megainversión para producir fertilizantes en Bahía Blanca, pero desinvierte en el cordón industrial del Gran Rosario. “Está es la única empresa petroquímica de Santa Fe y se está perdiendo”, advirtió Jordana, quien fue muy crítico con el gobierno nacional por su política económica pero también con la administración provincial, “que no mueve un dedo por la industria; no lo hizo cuando cerró Dow y no lo hace ahora porque está cómoda con que esta sea una provincia agroexportadora”.

El fantasma de Dow

El Soepu fue afectado hace dos años por el cierre de la fábrica de polioles de Dow, también en Puerto San Martín, conflicto que marcó el inicio del más reciente ciclo de cierre de empresas.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, casi 3 mil firmas cerraron sus puertas en Santa Fe desde noviembre de 2023 y hasta abril de este año. En ese procesoquedaron en el camino más de 15 mil puestos de trabajo registrado.

Expreso Brío

La crisis afecta principalmente a la industria pero también a otros sectores. Poco antes de la audiencia por Pampa se realizó esta mañana una nueva audiencia por la empresa de logística Brío, que despidió a principios de mes a sesenta personas, en medio de un opaco proceso de reestructuración empresaria.

Los representantes de la firma les avisaron a los trabajadores sobre el inicio del proceso de convocatoria de acreedores y que tendrán que esperar los tiempos del mismo para cobrar las deudas salariales.

"Nosotros exigimos el pronto pago porque nos corresponde, aunque dicen que quieren mantenerse en pie siguen despidiendo gente, en los últimos días hubo entre 5 y 10 cesantías", denunció Gabriela Díaz, una de las trabajadoras que está al frente del reclamo.

Expreso Brío, recordó Díaz, tiene más de tres décadas de trayectoria en el transporte de cargas y logística, con sucursales distribuidas en distintas provincias. En los últimos meses se precipitó la crisis en medio de rumores sobre traspasos accionarios. Pese a que en la audiencia los representantes legales de la empresa aseguraron que la firma sigue en manos de sus dueños originales, los empresarios señalaron que en las instalaciones "los encargados son de Oca Log".

Si bien los conflictos que llegan a la sede rosarina del Ministerio de Trabajo se multiplicaron desde el cambio de politica económica nacional, en las últimas semanas se produjo una nueva ola de crisis, atento a la profundización de la caída de la actividad que afecta a distintos sectores de la economía.