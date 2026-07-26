Milei ató la eliminación de las retenciones al crecimiento de la energía y la minería

Tras el reclamo de la Sociedad Rural Argentina para eliminar por ley los derechos de exportación, el mandatario reiteró en la inauguración de La Rural de Palermo que esa meta es una prioridad

Milei dijo que las retenciones son “una aberración” que nuca debieron haber existido y que eliminarlas es una obsesión de su gobierno.

Durante la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei ratificó que la eliminación de las retenciones es uno de los objetivos centrales de su gobierno, aunque evitó realizar anuncios concretos para el sector agropecuario y vinculó ese proceso al crecimiento de las exportaciones de energía y minería, así como al mantenimiento del superávit fiscal.

El mandatario sostuvo ayer que los nuevos sectores exportadores permitirán reemplazar gradualmente los recursos que históricamente aportó el agro al Estado. “Las retenciones son una aberración que nunca debieron haber existido. Eliminarlas es una obsesión para nuestro gobierno, pero no sirve hacerlo para obtener rédito político y que después el modelo reviente, como ocurrió otras veces”, afirmó durante un discurso de casi 40 minutos.

El mensaje llegó pocos minutos después del planteo realizado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien reclamó que los derechos de exportación “dejen de existir por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos u$s 215.000 millones mediante ese tributo.

Milei insistió en que la reducción impositiva deberá sostenerse sobre el equilibrio fiscal. “No hay baja de impuestos posible sin superávit”, señaló, y sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta, la minería y otras actividades exportadoras permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

El presidente definió a los productores como “héroes” y aseguró que el país atraviesa un cambio de paradigma. “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó al repasar las medidas implementadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la baja del Impuesto País, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y distintas desregulaciones.

En ese marco, sostuvo que la eliminación del cepo tuvo un impacto directo sobre la rentabilidad del sector. “El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”, afirmó.

También destacó que, según datos oficiales, la reducción de retenciones mejoró la relación entre los precios locales y las cotizaciones internacionales. “Nuestros precios en Rosario mejoraron hasta un 19% en maíz y un 12% en soja respecto de Chicago”, señaló.

Milei afirmó que el productor pasó de recibir alrededor del 65% del precio internacional de la soja a percibir actualmente cerca del 75%, y reiteró que el objetivo es llegar a que cobre el valor pleno de lo que produce.

Menos impuestos, más inversiones

El mandatario dedicó parte de su discurso a enumerar las medidas de desregulación aplicadas al agro. Mencionó la flexibilización para importar maquinaria usada, cambios en el Senasa, la eliminación de restricciones para exportar ganado en pie y cortes bovinos, la ampliación del uso de bitrenes, la digitalización de trámites y la futura privatización del Belgrano Cargas. “De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de mil fueron específicamente para liberar al campo”, aseguró.

Otro tema que abordó fue el impulso al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que próximamente será debatido en el Senado. Según Milei, la iniciativa permitirá atraer inversiones por unos u$s 15.000 millones en sectores como la forestación, el riego, la lechería y distintas economías regionales.

El presidente de la Sociedad Rural respaldó la propuesta y sostuvo que toda regulación sobre la tierra debe basarse en “el pleno respeto al derecho de propiedad”, aunque remarcó la necesidad de compatibilizar ese principio con la protección ambiental y la seguridad nacional.

“No es bueno, por ejemplo, que quienes adquieren tierras para reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos”, señaló Pino, en referencia a algunos conflictos registrados en la Patagonia.

La posición sobre el proyecto es diametralmente opuesta en otros sector del campo, como en Federación Agraria Argentina (FAA). La presidenta de la entidad advirtió: “Parece una idea salida desde la ignorancia, que no tiene en cuenta las particularidades de la producción agropecuaria y la histórica lucha de los pequeños y medianos productores para tener reglas que le permitan desarrollarse”.

Apoyo de la agroindustria

Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) también valoraron el mensaje presidencial y destacaron las políticas de apertura de mercados, las inversiones en infraestructura y el futuro proceso de licitación de la vía navegable troncal y del Belgrano Cargas. Para las entidades, la continuidad de estas medidas permitirá aumentar la producción, las exportaciones y el empleo, especialmente en los complejos vinculados a la industrialización de soja y girasol.

Sobre el final de su discurso, Milei proyectó un fuerte crecimiento de la producción agropecuaria y aseguró que la Argentina está en condiciones de duplicar su cosecha de granos hasta alcanzar los 300 millones de toneladas. “El campo va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio”, concluyó el mandatario.