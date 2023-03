Vicentin: el juez Lorenzini se apartó del concurso de acreedores

En la interpretación de Feldman, el abogado que a mediados del año pasado pidió el enjuiciamiento de Lorenzini por incumplimiento de los deberes de público, la decisión sobre el juez obedece a que no tenía margen legal para avanzar con el pedido de Vicentin.

“Se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del cram down”, dijo. Y enfatizó: “Antes de incumplir con Vicentin se va”.

Al mismo tiempo, al irse del proceso concursal evita que prospere el juicio en su contra.

Enjuiciamiento

Feldman ya había recusado a Lorenzini hace dos años. Seis meses atrás, el magistrado fue notificado del pedido de enjuiciamiento que presentó ante el máximo tribunal. El tema está actualmente en manos del procurador de la Corte, quien debe decidir si abre el expediente o lo archiva.

Pese al tiempo transcurrido, el titular del juzgado comercial número dos de Reconquista, tomó ahora la decisión de excusarse. “Soy consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo”, dijo en un escrito de once páginas.

Lorenzini aclaró que “no se trata de una exquisitez ni de un recelo caprichoso” que le impide escuchar criticas u opiniones divergentes. Y recordó que durante tres años sorteó “numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas”. Pero consideró que un pedido de juicio político “en las actuales circunstancias de alta sensibilidad”, lo expone en un grado que “no me parece apropiado ni digno tolerar”.

“Desde mi perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido”, señaló, después de subrayar que “atesora la tranquilidad” de haber actuado dentro de la ley y procurando respetar a todos los actores del concurso, incluidos los acreedores.

Proceso dantesco

Lorenzini aseguró que intentó “administrar justicia” en un proceso concursal de “dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina”. Dimensiones que calificó de “dantescas”, con más de 10 mil fojas de expediente.

Para ilustrar la magnitud del conflicto apuntó algunos indicadores. Mencionó que el pasivo administrado equivale al 11,45% del presupuesto aprobado para la administración pública de Santa Fe para el año 2022, y al 23,88% del mismo presupuesto al año 2020, cuando se inició concurso. Y que la deuda concursal expresada en pesos, “hubiera permitido construir 38,9 centros de salud de alta complejidad semejantes al hospital público de Santa Fe para la ciudad de Reconquista y Norte de Santa Fe”.

Ultimas medidas

Antes de excusarse, Lorenzini fijó fecha para realizar una audiencia informativa y solicitó medidas de seguimiento a la intervención y a la sindicatura concursal. Luego, remitió el expediente al subrogante legal, Juez Civil y Comercial de la 3° Nominación con asiento en Reconquista.

El apartamiento del magistrado que condujo durante los últimos tres años el concurso de Vicentin se produce el mismo mes en el que se realizarán nuevas audiencias imputativas relacionadas con la causa penal por presunta estafa y defraudación que se desarrolla en la Justicia provincial de Rosario.