Consultoras estiman que la inflación de febrero se aceleraría y quedaría cerca del 3 %

Consultoras anticipan subas impulsadas por alimentos y servicios públicos, en un escenario que aleja el objetivo oficial de perforar el 2 %

Inflación. Productos básico como carne y verduras impulsa la suba de precios en alimentos.

La inflación de febrero se ubicaría entre el 2,5 % y el 3 %, impulsada principalmente por aumentos en alimentos y servicios públicos, según estimaciones de consultoras privadas. De confirmarse estas proyecciones, el ritmo de suba de precios se alejaría del objetivo del gobierno de perforar el 2 % durante el primer trimestre del año.

En enero, el índice de precios al consumidor registró una suba del 2,9 %, lo que marcó el quinto mes consecutivo de incremento respecto del mes previo.

Si se confirman las estimaciones privadas para febrero, se completaría medio año con una tendencia ascendente en la inflación mensual.

El último relevamiento de la consultora LCG indicó que los alimentos acumulan una suba superior al 3 % en las últimas cuatro semanas, con productos básicos como la carne y las verduras entre los principales impulsores.

Por su parte, EcoGo Consultores señaló que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5 %.

“La inflación de alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9 % para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9 %), la inflación del rubro alimentos se ubica en 2,7 %”, indicó la consultora en su último informe. En ese marco, estimó una inflación mensual cercana al 3 %.

En tanto, la consultora Analytica registró un aumento de precios del 2,8 % durante la tercera semana del mes, lo que proyecta una inflación mensual en ese mismo nivel.

A su vez, la canasta de productos básicos relevada por Consumidores Libres mostró un incremento del 3,1 % en la primera quincena de febrero.

Estas estimaciones se ubican por encima de las previsiones que habían realizado los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina, donde se proyectaba una inflación del 2,1 % para febrero.

Impacto en diferentes sectores

En este contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, advirtió que el cambio de política económica tendrá un impacto fuerte en algunos sectores y reconoció que podrían registrarse cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, afirmó el dirigente empresario.

Grinman explicó que no existen cifras precisas sobre el cierre de empresas porque muchas son pequeñas firmas que dejan de operar sin reportarlo formalmente.

“En el sector comercio, que sí medimos, entre altas y bajas de personal no observamos una caída; se mantiene estable. Pero seguramente hay sectores donde sí se están produciendo cierres”, indicó.

A pesar de ese diagnóstico, el titular de la CAC afirmó que el sector empresarial está dispuesto a acompañar el rumbo económico. Grinman participó de una reunión del denominado Grupo de los Seis con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde —según relató— el funcionario ratificó que el plan oficial apunta a soluciones macroeconómicas generales y no a medidas específicas para determinados sectores.

“El modelo no busca resolver problemas puntuales sino generar una solución integral. No se puede aplicar parches para un sector sí y para otro no”, sostuvo.