La producción industrial arrancó el año con una caída del 4,4 %

El indicador de producción industrial elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados marcó una baja interanual en enero

25 de febrero 2026 · 20:37hs
Ferreres advierte un escenario de tensión en el sector industrial durante la primera mitad del año.

Ferreres advierte un escenario de tensión en el sector industrial durante la primera mitad del año.

La producción industrial registró en enero una caída del 4,4 % interanual, aunque mostró una leve recuperación respecto de diciembre, con un incremento del 1,2 %, según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados.

El informe indicó que el rebote mensual permitió cortar una racha de tres meses consecutivos de retrocesos en la actividad industrial.

No obstante, desde la consultora advirtieron que las mediciones de los primeros meses del año pueden presentar distorsiones. “Las cifras de enero y febrero suelen verse afectadas por los períodos de vacaciones y las paradas de planta, que pueden registrarse en distintos meses según el año, alterando la comparación cuando se analiza cada mes de forma aislada”, señalaron.

De cara a los próximos meses, el reporte anticipa un escenario todavía desafiante para la industria. “Durante la primera parte del año veremos algunas tensiones en la actividad industrial, vinculadas principalmente a los menores niveles de consumo interno”, indicó.

Sin embargo, también planteó un escenario de mejora gradual hacia adelante. Según el informe, un contexto macroeconómico más estable, acompañado por una mayor confianza y una eventual recuperación de los ingresos de los hogares, podría impulsar una reactivación de la actividad.

Sectores en baja

Entre los principales rubros industriales se observaron caídas generalizadas. El sector de alimentos, bebidas y tabaco registró una baja interanual del 2,9 %. La faena bovina profundizó su contracción, con un retroceso del 11,8 %, mientras que la producción de aceites cayó 0,6 % en términos anuales.

En maquinaria y equipo, la actividad se desplomó 23,9 % en comparación con enero del año pasado, acumulando siete meses consecutivos de contracción interanual. Dentro de este rubro, el sector automotriz mostró una de las caídas más pronunciadas, con una merma del 30,1 %.

Por su parte, metales básicos anotó una disminución del 1 % interanual. La principal incidencia negativa provino de la producción de hierro primario, que arrastró al resto de las líneas del sector.

Créditos para pymes. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario firmaron el convenio.

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

El estancamiento en el uso de tarjetas de créditos y préstamos impactó en el consumo de bienes durables.

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Sin el fuerte salto de la producción agrícola, especialmente del trigo, el desempeño de la actividad económica durante el último tramo del año habría mostrado un panorama mucho más débil.

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

El Consejo Directivo de Fisfe señaló que varios sectores productivos enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo.

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

