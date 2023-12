Tácticas contra la inflación: tips para gambetear los aumentos de precios

2023-09-14 supermercado by_CMutti 78814423.jpg Tras la victoria de Milei en la segunda vuelta electoral, las empresas dieron por terminados los acuerdos de precios. Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

La primera recomendación de Ignacio Pandullo, coordinador de asuntos jurídicos del CESyAC, para que los consumidores "defiendan" sus derechos es muy simple: caminar, buscar y comparar precios en distintos lugares, no quedarse con el primer número. El antiguo "camine señora, camine" puede ser muy útil para estos tiempos, en el que los precios pueden variar mucho en distancias cortas. Aclaró entonces que el "caminar", recorrer y comparar precios, no se limita al plano físico, sino que también puede realizarse mediante las tiendas virtuales.

En segundo lugar, Padullo recomendó "no convalidar los aumentos". Es decir, si un producto que no es esencial tuvo un aumento desproporcionado, en la medida de lo posible, se recomienda dejar de consumirlo. El abogado recordó que muchas veces hay aumentos "por las dudas", ya que no hay un patrón en los precios, por eso sugirió: "Si no es esencial, no hay que consumirlo. No hay que convalidar ese aumento, hay que mostrar nuestra mayor herramienta de protesta dejando de consumir".

Además, el coordinador de asuntos jurídicos del CESyAC aconsejó buscar sustitutos, si un producto aumentó mucho, buscar otro artículo que cumpla la misma función. En ese sentido, pone el ejemplo del tomate, artículo que tuvo un aumento desmedido en el último tiempo y sugiere reemplazarlo en la ensalada por otra verdura de menor precio, como la zanahoria.

Por último, sugirió dejar de lado aquellos consumos que no son esenciales, por lo menos hasta que la situación económica se acomode.

VERDULERÍAS DEL CENTRO.jpg Frente al aumento desmedido de algunos productos, se recomienda buscar sustitutos, artículos que puedan cumplir la misma función por un precio más bajo

Por otro lado, también en charla con La Capital, Solange Bobbet, la nueva titular de la Oficina Municipal del Consumidor coincidió con el diagnóstico de Palludo. La funcionaria afirmó que en este momento los consumidores deben ser "cautelosos" a la hora de comprar, ya que es muy complicado encontrar "claridad" en los precios, y que frente a esto los comerciantes se protegen "por las dudas" y realizan aumentos, lo que perjudica a los usuarios y consumidores, el último eslabón de la cadena.

La titular de la Oficina Municipal del Consumidor también compartió algunos consejos para que los consumidores se defiendan frente a estos aumentos. Por un lado recomendó prestar particular atención a las promociones con tarjeta de crédito, y sugirió siempre leer la letra chica, como el tope de reintegro y los días en las que estos descuentos funcionan.

Por otro lado, Bobbet recordó que los pagos con tarjeta de débito y crédito en un solo pago deben tener el mismo precio que el pago en efectivo. Bobbet expresó que el supuesto descuento por pago en efectivo en realidad es un "recargo encubierto". En estos casos, la titular sugirió que los consumidores deben "hacer valer sus derechos y denunciar" en la Oficina de Defensa del Consumidor, para que las autoridades intervengan.