Según Caputo, tras la Argentina Week "lo que se viene en inversiones es fenomenal"

"Esto es un boom que no se imagina nadie", sentenció el ministro de Economía en el simposio del Iaef

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “lo que se viene en inversiones” después de la Argentina Week en Nueva York es “fenomenal”.

“Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie. Lo que se viene en inversiones es fenomenal”, expresó Caputo al disertar en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef).

El funcionario resaltó las inversiones conseguidas durante el evento en Estados Unidos y se manifestó sobre el grupo de gobernadores que viajó al Argentina Week. “Los 12 se fueron en elogios con el rumbo que este gobierno está llevando a cabo. Esto refuerza las inversiones”, aseveró.

“Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay orden macroeconómico por decisión política. Si eventualmente lo hubo, siempre fue producto de una crisis previa. Y el mercado hizo el ajuste que los políticos no se animaban a hacer”, sentenció.

El ministro agregó: “Es la primera vez que tenemos a un presidente que toma la decisión de generar evitando una crisis, totalmente lo contrario al resto”.

En su disertación también arremetió contra el kirchnerismo, al que considera que se va a convertir en “un partido residual” que “no va a volver nunca más”, y sostuvo que “generó un daño económico y psicológico brutal en la gente”.