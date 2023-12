Supermercadistas revelan que hay productos que aumentaron hasta un 200%

En declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Cassinerio señaló: "Lamentablemente hay una escaldada bastante importante de precios . En algunos aspectos se entiende, en otros no. Porque había productos que estaban dentro de los programas de precios y estaba muy atrasados , pero en otros no".

gondolas vacias 3.png

Consultado sobre qué productos habían sufrido mayores aumentos de precios, dijo que "en general subieron los precios de todos los productos", y aclaró: "Nos llama la atención, es como si hubieran dicho 'aprovechemos que está todo conmocionado y subamos todo'. Eso nos preocupa porque en definitiva el último eslabón antes de que el producto llegue a la mesa del consumidor somos nosotros y , de alguna manera, tenemos que poner la cara ante esta situación, que en realidad no la estamos manejando, la estamos sufriendo".

>> Leer más: Advierten aumentos superiores al 100% en los precios de alimentos

Acerca de si se notaba una retracción en el consumo, el directivo de Casar explicó que "el consumo comienza a ser más estudiado por el propio cliente. Creo que muchos de estos aumentos el consumidor no los va a a convalidar, va a reemplazar los productos. Por eso creo que algunos precios se van a tener que reacomodar. No sé si para abajo, pero por lo menos que detengan esta costumbre alcista que están teniendo"

Consultado sobre si el paquete de medidas económicas anunciadas podría provocar una aceleración del aumento de precios, el titular de Cassar señaló: "Creería que no. Lo que se palpaba era un dólar a $1.000 desde hace meses. A cada uno nos toca hacer una parte. No se trata del gobierno de turno y sus intenciones. Nosotros mismos tenemos que oficiar de gerentes de compras de nuestros consumidores. No tenemos que convalidar ciertos aumentos, no comprar cierta mercadería porque eso es lo que va a empezar a hacer el consumidor también".