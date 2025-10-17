La Capital | Economía | tesoro

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Scott Bessent confirmó que también intervino en el mercado financiero. Sin embargo, el tipo de cambio voló. También cayeron los bonos

17 de octubre 2025 · 19:59hs
El imperio no puede con la city. Crece la avidez por los dólares de Bessent.

El imperio no puede con la city. Crece la avidez por los dólares de Bessent.

La intervención del Tesoro de Estados Unidos no logra poner freno a la demanda de dólares. El tipo de cambio oficial anotó su mayor suba diaria en casi seis semanas y los financieros superaron los $1.500.

El dólar mayorista cerró a $1.450, con una suba de $48 respecto del cierre del jueves. En la rueda llegó a tocar un máximo de $1.475. Según se comentó en el mercado, los bancos que operan ventas del Tesoro americano salieron a vender al cierre y lograron bajarlo en $25. Igual, quedó a sólo 2,7% del techo de la banda de flotación ($1.489,1). El volumen operado llegó a u$s 724 millones.

En el Banco Nación, el billete aumentó $50 a $1.475, aunque tocó un máximo intradiario de $1.485. Los financieros sobrepasaron sin escalas los $1.500. El MEP aumentó 4,6% hasta los $1.541,49, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló 3,5% hasta los $1.543,69.

Liberación de liquidez

Un elemento clave para esta escalada fue la inyección de 2 billones de pesos este viernes al sistema financiero, producto de que el Tesoro renovó apenas el 45,7% de los vencimientos en la licitación del miércoles. “Los rumores de que bancos locales habrían vendido dólares por cuenta y orden de la entidad extranjera, lejos de calmar la demanda, la avivaron”, opinaron desde PPI.

El titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo temprano que Washington también intervino en el mercado del dólar CCL. Operadores y analistas estimaron que el Tesoro norteamericano ya acumula ventas por unos u$s 500 millones en tres ruedas.

Las reservas del Banco Central se hundieron en u$s 533 millones, hasta los u$s 41.168 millones. De este modo, sufrieron su mayor baja semanal en un mes, al retroceder unos u$s 888 millones respecto del viernes pasado. Esta pérdida se dio luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volviera a insistir para que Argentina acumule dólares en sus arcas.

En una semana marcada por una presión cambiaria sostenida pese a la intervención del Tesoro de EEUU, los bonos en dólares se hundieron hasta 4,4% en la plaza local, mientras que el riesgo país se consolidó por encima de los 1.000 puntos. En tanto, los ADRs cerraron con mayoría de bajas.

Tasas a full

Entre el martes y el miércoles, la tasa de interés para los descubiertos en cuenta corriente pasó del orden del 80% al 190% nominal anual, el nivel más alto en al menos 17 años.

El dato corresponde al 15 de octubre y figura en la base de datos del Banco Central. El salto se debe a la gran inestabilidad financiera que comenzó a mediados de julio cuando el Ministerio de Economía decidió dejar de darle continuidad a las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis), que era el instrumento para manejar la liquidez diaria de los bancos. Los adelantos en cuenta corriente son el crédito más básico que usan las empresas.

Noticias relacionadas
El Tesoro ya habría perdido u$s1.600 millones de los u$s2.228 millones conseguidos bajo el régimen de retenciones cero.

El Tesoro volvió a intervenir en el mercado para calmar al dólar

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el Coloquio de Idea.

Salarios: el gobierno impulsa aumentos por productividad

Vicentin. Ya se presentaron dos propuestas para competir por el salvataje.

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus presentaron su propuesta para el cramdown

Patricia Bullrich dijo que las provincias piden a la Nación plata cada diez minutos.

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Ovación
El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima
Ovación

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

El sub-16 de Central perdió la final de la Adidas Cup en Lima

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Franco Colapinto no pasó el primer corte de la sprint en Austin por 98 milésimas y largará 17º

Newells recibió una buena noticia: levantaron la prohibición para incorporar jugadores

Newell's recibió una buena noticia: levantaron la prohibición para incorporar jugadores

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

Por María Andrea Fortunio / Dirección Gral. de Infancias y Familias
La Ciudad

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero