Por el rebote del agro, la actividad económica creció 2,3% en mayo

Superávit comercial

Por otra parte, en junio las exportaciones subieron 21,7% interanual, a u$s 6.590 millones, y las importaciones se derrumbaron un 35,4%, hasta los u$s 4.679 millones. En consecuencia, el superávit comercial fue de u$s 1.911 millones. En el semestre, el saldo a favor fue de u$s 10.700 millones.

De nuevo, fue clave para esta evolución la recuperación del agro, después de la sequía. Los envíos de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario crecieron 40,1% (u$s 511 millones) y 16,1% (u$s 353 millones), respectivamente, respecto de junio de 2023.

En paralelo, el desplome en las compras de bienes intermedios y piezas para bienes de capital fueron las que explicaron la mayor parte del menor nivel de importaciones, con bajas del 37,6% (-u$s1.083 millones) y del 37,3% (-u$s524 millones),