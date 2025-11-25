Cartelera económica: ultimo encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de Santa Fe Villa Gobernador Gálvez será sede de la última reunión del año de la mesa de gas, petróleo y minería. Se viene la charla sobre perspectivas granarias. Debate sobre el rumbo de la economía 2026 25 de noviembre 2025 · 17:47hs

Mesa de gas, petróleo y minería. Oportunidades para conectarse con profesionales del sector.

El próximo jueves 27 de noviembre, a las 15, se realizará el último encuentro del año de la mesa de gas, petróleo y minería de la provincia de Santa Fe. La reunión será en la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez. Se trata de una nueva oportunidad para conectarse con otros profesionales del sector, intercambiar ideas y experiencias, y conocer las últimas novedades y tendencias en la industria del gas, petróleo y minería. El encuentro tendrá la destacada presencia de expositores y representantes de las principales cámaras y asociaciones del sector, quienes brindarán sus visiones y perspectivas sobre el futuro de la industria. La inscripción es gratuita y abierta a todos los interesados. Para participar se requiere inscripción en el formulario

Perspectivas granarias para 2026 El próximo 2 de diciembre, 18, en la Fundación Libertad se realizará la charla “Debate y perspectivas granarias y económicas del ciclo 2026”, el encuentro contará con la participación de Fernando Botta, director Agrobrokers; Sol Arcidiacono, responsable Comercial Latinoamérica Hedgepoint Global Markets y Walter Castro, Dr. en Economía. Se hablará sobre “Herramientas claves de mercado para el año 2026”, “La soja en el horizonte. Como administrar los precios con u$s 500 CBOT” y “Desafíos políticos y objetivos macro para el ciclo 2026”. Inscripción [email protected].

El rumbo de la economía nacional El próximo sábado 29 de noviembre, a las 15, se realizará un nuevo encuentro organizado por la Confederación General de la Producción y el Foro de Reflexión. En esta oportunidad el economista Carlos Leyba, ex subsecretario general del Ministerio de Economía de la Nación, hablará sobre “El rumbo de la economía nacional: balance y perspectivas”. Más información en el Instagram del Foro.

Oportunidades para el turismo local Más de 40 prestadores de turismo de Rosario participaron de un encuentro organizado por la Secretaría de Turismo de la ciudad, el Ente de Turismo de Rosario y Civitatis con el fin de impulsar sus actividades a través de la plataforma que suma más de 40 millones de usuarios. El webinar que tuvo lugar este martes 20 de noviembre y estuvo presidido por Alejandra Mattheus, Secretaria de Turismo y presidenta del Ente Turístico Rosario; Nicolás Posse, country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay; y Alejandra Varas, Supply Destination Manager de Civitatis, quienes explicaron las ventajas de formar parte del catálogo de actividades de la plataforma líder mundial.