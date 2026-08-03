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Pampa Energía: "La situación se agrava cada día", advirtió el titular del Soepu

Un grupo de trabajadores de la planta de Puerto San Martín realizó un corte de tránsito frente el Ministerio de Trabajo de Santa Fe

3 de agosto 2026 · 13:45hs
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Trabajadores de Pampa Energía cortaron el tránsito frente al Ministerio de Trabajo. Esperan que la autoridad laboral disponga conciliación obligatoria

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Trabajadores de Pampa Energía cortaron el tránsito frente al Ministerio de Trabajo. Esperan que la autoridad laboral disponga conciliación obligatoria

Los trabajadores petroquímicos nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) volvieron a concentrarse este lunes frente a la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe en Rosario, donde se realizaba una nueva reunión por la crisis desatada a partir de la decisión de la empresa Pampa Energía, la única productora de caucho del país, de cerrar su planta en Puerto San Martín.

El secretario general del Soepu, Rodrigo Jordana, trazó un panorama desalentador sobre el futuro de los casi 150 empleados que ya recibieron la notificación de cesantías en sus puestos. Cuando faltaba poco para que comenzara una audiencia en el organismo provincial, los empleados de Pampa Energía realizaron un corte de tránsito.

En ese contexto, Jordana expresó que “hay 150 personas que fueron notificadas para que no vayan a trabajar más y que hasta hoy tenían el sueldo garantizado. La situación se agrava cada día más. Además, no hay seguridad en la planta. Los compañeros se hacen cargo de la seguridad del complejo, que está en medio de la ciudad y hay un barrio muy cerca. Tratamos de mantener la planta en forma segura, dependiendo de la reunión de hoy”.

Seguridad en la planta industrial

En declaraciones a LT8, el representante de los trabajadores indicó que “en la planta se manejan productos que son altamente contaminantes. No solo puede producirse un desastre ambiental, sino que puede ocurrir una explosión. Es una planta que tiene que estar monitoreada en forma continua, y con la reducción que impuso la empresa, hoy no llegamos al mínimo de doce brigadistas. Hay que hacer malabares para cumplir con ese plantel mínimo”.

>> Leer más: Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

“En forma constante, desde el Comité Mixto de Seguridad monitoreamos esta situación en los sectores para ver cómo llevamos adelante el día a día. También prestamos atención a la situación psicológica de los compañeros. En esta planta se trabaja para dejarla limpia y para que sea segura. Lo que más nos preocupa son los compañeros que quedaron a travesados por esto. No es fácil saber que en dos meses uno puede perder el trabajo, y que la empresa pida que hagas las tareas que son altamente complejas”.

“Esperemos que salga la conciliación obligatoria, que el Ministerio esté a la altura de la situación y entienda la gravedad de este conflicto y que esta planta es importante no solo para la industria provincial y del país, sino porque es la única productora de caucho. Todas las empresas que necesitan este producto tienen que comprarlo afuera del país”, agregó.

El cierre de la planta y 120 trabajadores afectados

“En este momento, hay 120 compañeros que fueron dispensados y que están cobrando el sueldo hasta hoy. La empresa sigue con la idea de cerrar. Para ellos, el negocio del caucho sintético se terminó. Por eso trascendió que la planta se mudaría a Bahía Blanca donde le daría trabajo a 3.500 personas. Decidieron cerrar acá y dejar en la calle a un montón de familia y generar plata en otra provincia. La empresa ofreció una indemnización de acuerdo con la nueva ley de contrato de trabajo. Eso representa un 30 por ciento menos con relación a la anterior ley", subrayó.

>> Leer más: El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Jordana aclaró: "El sindicato está abierto a todo tipo de diálogo, pero queremos que la planta siga abierta. A muchos compañeros los toma esta situación con deudas, con hijos pequeños y están ante la desesperación de querer firmar acuerdo. Nosotros entendemos que la planta puede seguir operando y generando ganancia, pero como todo empresario si no ganan lo que quieren, les importan muy poco que la gente quede en la calle. La gente afectada tiene 20 años de antigüedad para arriba”.

"Lo único que dijo la empresa es que van a cerrar y ofrece dinero a la gente. Como gremios creemos que la planta puede seguir funcionando. Entendemos la situación que atraviesa el país, pero esto tiene una solución. Dependemos de la decisión política de la provincia de Santa Fe que hasta el momento es nula", concluyó.

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