Las Obras Industriales de Basilea (IWB) son responsables, desde hace más de un siglo, del suministro energético del cantón de Basilea-Ciudad. Desde 2017, la empresa ha experimentado una transformación radical: de ser un proveedor tradicional de electricidad, gas y agua, se ha convertido en pionera en la descarbonización y la transición energética. Este cambio está estrechamente vinculado a los ambiciosos objetivos climáticos de la ciudad de Basilea, que busca alcanzar un suministro energético 100 % libre de emisiones de dióxido de carbono para 2037.

En 2022, en el territorio del cantón, aún se emitieron alrededor de 620.000 toneladas de CO. De ese total, casi una cuarta parte correspondió al suministro de energía para calefacción. Por consiguiente, para alcanzar la meta de emisiones netas cero en 2037, es necesario descarbonizar la producción y el suministro de calor. IWB recibió del cantón el encargo de expandir la red de calefacción urbana y, al mismo tiempo, ir eliminando gradualmente el suministro de gas natural para calefacción y cocina.

IWB ocupa un lugar central en este proceso: como empresa encargada de implementar las directrices políticas, como responsable de invertir en nueva infraestructura y, junto con el cantón, como asesora de miles de hogares que deben adaptar sus sistemas de calefacción.

La base para la transformación de IWB es la Ley de Energía del cantón de Basilea-Ciudad, que entró en vigor el 1.º de octubre de 2017. Esta ley establece los objetivos vinculantes de reducción de emisiones de CO y sienta las bases para la eliminación del suministro de gas para 2037. Desde entonces, no está permitido instalar nuevos sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles.

Para poder ofrecer a los propietarios información sobre las alternativas disponibles, en 2020 se publicó el Plan Maestro de Energía del cantón. Este define dónde y cuándo se expandirá la calefacción urbana y dónde se implementarán soluciones individuales como bombas de calor o sistemas de calefacción a pellets.

El Plan Maestro

El Plan Maestro de Energía abarca esencialmente tres ejes que se impulsan de manera progresiva desde 2020: la expansión de la red de calefacción urbana, la descarbonización de la producción de calor y la eliminación de la red de gas existente destinada a calefacción.

IWB ya opera una red de calefacción urbana de 120 kilómetros, que debe ampliarse otros 60 kilómetros para 2037. Este es uno de los proyectos de transformación más grandes de Suiza, tanto por su alcance como por su complejidad. La expansión se coordina con la eliminación del gas: en las zonas donde la calefacción urbana ya está disponible o se construirá a corto plazo, se prioriza la desconexión de la red de gas. Actualmente, dos tercios de las propiedades con calefacción a gas en Basilea pueden conectarse a la red de calefacción urbana. Para las propiedades restantes deberán implementarse soluciones individuales.

Paralelamente a la expansión de la red, IWB trabaja en la conversión de la producción de calefacción urbana hacia fuentes renovables. Una gran parte de la calefacción urbana de IWB se genera a partir de la incineración de residuos domésticos en una planta de incineración de la ciudad. Otra parte se obtiene en antiguas plantas de generación de energía que utilizaban fuentes fósiles, como el gas natural, y que han sido reconvertidas para utilizar fuentes renovables, como pellets de madera, e incorporar nuevas bombas de calor de gran capacidad. De esta manera se están creando las condiciones para ampliar una red de calefacción urbana climáticamente neutra y extenderla a numerosos barrios de la ciudad.

Las primeras desconexiones de la red de gas realizadas por el operador comenzaron en 2025. En este proceso, se dan de baja tramos de tuberías y se desconecta a los consumidores de la red de gas. Estas actividades se intensificarán progresivamente a partir de 2029. La desconexión se realiza de manera escalonada y coordinada con la expansión de la calefacción urbana para evitar cuellos de botella durante la transición. Un mapa interactivo en el sitio web de IWB muestra el estado actual de la planificación e informa a los hogares, con tres o cuatro años de antelación, cuándo serán dadas de baja sus conexiones, un plazo muy superior al mínimo legal de dos años.

La influencia de la política: dirección y apoyo

La transición térmica en Basilea es un proyecto impulsado políticamente, en el que el cantón, la ciudad y la empresa IWB colaboran estrechamente. El gobierno del cantón de Basilea-Ciudad tiene competencia en materia de política energética y establece el marco de actuación de IWB. Los aspectos decisivos son:

Directrices vinculantes: La Ley de Energía y el Plan Maestro de Energía establecen bases claras para las medidas que debe implementar IWB, como la expansión de la calefacción urbana y la eliminación de la red de gas.

Información temprana: IWB va más allá de los requisitos legales mínimos e informa a los consumidores afectados con tres o cuatro años de antelación, como muestra de una implementación orientada a los usuarios.

Flexibilidad en la implementación: En caso de retrasos en la expansión de la calefacción urbana, el gobierno puede, a solicitud de IWB, autorizar excepciones en los plazos o condiciones de implementación.

Financiamiento de la transición térmica: ¿quién paga qué?

La reconversión del suministro de calor es un proyecto que requiere inversiones millonarias, financiado mediante una combinación de fondos públicos, capital propio de la empresa IWB y contribuciones de los usuarios. Las principales fuentes de financiamiento son:

Inversiones de IWB: la empresa invierte varios cientos de millones de francos en la expansión de la calefacción urbana y la descarbonización de la producción. Un ejemplo es la construcción de una nueva planta de calefacción a pellets en el centro de la ciudad. Estas inversiones se financian con los ingresos de la venta de energía y las contribuciones fijas de inversión de los clientes, ya que los hogares que se conectan a la red de calefacción urbana pagan una cuota única de conexión por la infraestructura y, posteriormente, una tarifa mensual en función del calor consumido. Dado que los precios de la energía están regulados por el gobierno, se espera que sean estables. Además, se utilizan modelos de financiamiento flexibles para hacer que la transición sea atractiva para los clientes. Para hogares de bajos ingresos, existen tarifas sociales y programas de apoyo especiales.

la empresa invierte varios cientos de millones de francos en la expansión de la calefacción urbana y la descarbonización de la producción. Un ejemplo es la construcción de una nueva planta de calefacción a pellets en el centro de la ciudad. Estas inversiones se financian con los ingresos de la venta de energía y las contribuciones fijas de inversión de los clientes, ya que los hogares que se conectan a la red de calefacción urbana pagan una cuota única de conexión por la infraestructura y, posteriormente, una tarifa mensual en función del calor consumido. Dado que los precios de la energía están regulados por el gobierno, se espera que sean estables. Además, se utilizan modelos de financiamiento flexibles para hacer que la transición sea atractiva para los clientes. Para hogares de bajos ingresos, existen tarifas sociales y programas de apoyo especiales. Aportes del cantón y subvenciones : el cantón de Basilea-Ciudad contribuye a cubrir los costos de las soluciones transitorias y de la infraestructura eléctrica necesaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando debe reforzarse la infraestructura eléctrica de un edificio de apartamentos para instalar cocinas eléctricas. Además, existen programas de incentivos para la instalación de bombas de calor y otros sistemas de calefacción de bajas emisiones, que alivian la carga financiera de los hogares.

: el cantón de Basilea-Ciudad contribuye a cubrir los costos de las soluciones transitorias y de la infraestructura eléctrica necesaria. Esto ocurre, por ejemplo, cuando debe reforzarse la infraestructura eléctrica de un edificio de apartamentos para instalar cocinas eléctricas. Además, existen programas de incentivos para la instalación de bombas de calor y otros sistemas de calefacción de bajas emisiones, que alivian la carga financiera de los hogares. Indemnizaciones por valores residuales: al eliminar las conexiones de gas, se compensa a los propietarios por el valor residual de sus sistemas de calefacción a gas. Esto se aplica especialmente a los propietarios que han renovado su calefacción poco antes de la eliminación.

Desafíos y críticas

A pesar de la planificación clara, existen desafíos que IWB y las autoridades políticas deben superar:

Aceptación por parte de la población: No todos los hogares están entusiasmados con la transición, especialmente aquellos que deben realizar grandes inversiones en nuevos sistemas de calefacción. Ante esta situación, IWB apuesta por una comunicación transparente, y el cantón, por incentivos financieros.

Obstáculos técnicos: La expansión de la calefacción urbana requiere obras complejas de excavación, que a menudo están asociadas a restricciones de tráfico y contaminación acústica. IWB coordina estrechamente estas obras con las autoridades para minimizar, en la medida de lo posible, las molestias ocasionadas a residentes y comerciantes.

Dependencia de factores externos: La disponibilidad de fuentes de energía renovables y la evolución de los precios en el mercado energético pueden afectar la planificación. Por lo tanto, IWB apuesta por diversificar sus fuentes de calor para distribuir los riesgos.

Perspectivas

La transición térmica en Basilea es un proyecto ejemplar para Suiza. Con la eliminación total del suministro de gas para 2037 y la expansión masiva de la calefacción urbana, IWB demuestra cómo se puede implementar un suministro térmico climáticamente neutro en una gran ciudad. Las experiencias de Basilea ya se están aplicando en otros cantones, como Zúrich o Ginebra, que persiguen planes similares. Sin embargo, serán necesarios nuevos avances para alcanzar por completo el objetivo de emisiones netas cero. Por ejemplo, el CO generado por la incineración de residuos en la planta de tratamiento debe ser capturado y almacenado de manera permanente. Los trabajos preparatorios ya han comenzado para determinar la mejor manera de implementar técnicamente la captura y almacenamiento de carbono (CCS) dentro del plazo establecido.