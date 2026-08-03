Márgenes agropecuarios: el síndrome de la Reina Roja y la urgencia por ganar escala

Los márgenes mejoraron respecto a junio, pero el aumento de costos ajusta los números de producción en alquiler. Ganar por kilos y sumar escala vuelve a imponerse en la estrategia productiva y empresarial

La recuperación de los recientes precios a cosecha, junto con algunas variaciones en los costos de producción, permitió una recomposición de la rentabilidad en todos los planteos analizados. Así lo señaló la Guía Estratégica para el Agro (GEA) en su último informe semanal.

El servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que la mayor recuperación de los últimos 30 días se observó en el maíz sobre campo alquilado, con una mejora de 48 u$s/ha y en la rotación trigo/soja de segunda sobre campo propio, con 49 u$s/ha. Sin embargo, los productores advierten que la mejora de los números no alcanza para superar el impacto del aumento de los combustibles en la estructura de costos.

En rigor, los escenarios son muy diferentes según el tipo de tenencia de la tierra. Por ejemplo, en campo propio, todos los cultivos mantienen márgenes netos positivos y la rotación trigo/soja de segunda lidera el ranking de rentabilidad con 531 u$s/ha. Le sigue el maíz de primera, con 450 u$s/ha y la soja de primera le pisa los talones, con 436 u$s/ha.

En campo alquilado, la soja de segunda muestra resultados positivos destacados con 141 u$s/ha, junto al maíz de primera. En este caso, colaboran el menor costo de implantación y la menor incidencia de alquiler al ser prorrateado con el trigo. Pero hay que advertir que el resultado conjunto de trigo/soja de segunda termina siendo menor, con 59 u$s/ha.

“Conviene aclarar que los cálculos para el trigo se realizaron con el valor presente de la urea, que hoy ronda los 570 u$s/t, cuando una gran parte de los productores compró el fertilizante hace dos meses”, señalaron desde la GEA.

En ese entonces el precio de la urea alcanzaba los 950 u$s/t, cerca de un 40% por encima de la cotización vigente. Si se incorpora el costo de esa compra, la ventaja que hoy muestra la rotación trigo/soja de segunda se reduce considerablemente. El planteo pasaría a arrojar pérdidas cercanas a 20 u$s/ha. En el caso de campo propio, el margen neto disminuiría alrededor de 60 u$s/ha.

En el análisis para alquiler, el maíz también respira fuera del agua, con números positivos. El margen neto se ubica en 41 u$s/ha. La soja de primera y el trigo directamente arrojan números negativos: -14 u$/ha y -82 u$s/ha, respectivamente. Los técnicos de la Bolsa destacaron estos números, porque “el 70% de la producción agrícola se realiza bajo esta modalidad en la región núcleo”.

No sorprende entonces que los técnicos adviertan que "cada campaña se necesita mayor escala para disminuir costos directos e indirectos".

La Reina Roja

Aparte de una mayor escala de trabajo, agrónomos y productores señalan la necesidad de contar con escenarios climáticos favorables para lograr rindes que superen a los históricos y vencer a la hoja de cálculo. Vuelve a imponerse la necesidad de ganar por kilos para ser rentable. Teniendo en cuenta los márgenes de julio, los quintales necesarios para comenzar a percibir renta positiva son los siguientes:

98 qq/ha en maíz temprano para campo alquilado y 77 qq/ha en campo propio; 40 qq/ha en soja de primera bajo alquiler y 27 qq/ha en campo propio, y 44 qq/ha en trigo sobre campo alquilado y 35 qq/ha en campo propio.

En Bombal la necesidad de escala la explican así: “Año a año se hace necesaria una infraestructura cada vez más importante para poder salir a captar una cantidad interesante de hectáreas, y no fallar con los rindes”. En Alvear los ingenieros comentan que “el aumento de costos de este año asociados a los combustibles y a los fertilizantes vuelve a meterle presión al productor”. Y advierten que “cada vez se necesita más para hacer lo mismo”. Lo llaman el síndrome de la “Reina Roja”, un concepto de la biología que fue adoptado en economía. Un biólogo tomó como metáfora un pasaje del libro “A través del espejo” de Lewis Carroll, en el que la Reina Roja le dice a Alicia: “… aquí hay que correr lo más rápido que puedas para mantenerte en el mismo lugar…”.

La salud del trigo

El trigo pasó una semana sin sol. La alta humedad relativa con lloviznas aisladas y las temperaturas cálidas de estos últimos siete días encendieron la alerta en los técnicos por ser estas condiciones predisponentes a enfermedades. Pero en general se destaca que el cultivo se mantiene sano y con condiciones entre muy buenas y excelentes. Sólo en Marcos Juárez comentan que comenzaron a observarse los primeros síntomas de mancha amarilla, aunque con una incidencia baja, por lo que hasta el momento no se considera necesario realizar aplicaciones de fungicidas.