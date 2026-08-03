La Capital | Agro | márgenes agropecuarios

Márgenes agropecuarios: el síndrome de la Reina Roja y la urgencia por ganar escala

Los márgenes mejoraron respecto a junio, pero el aumento de costos ajusta los números de producción en alquiler. Ganar por kilos y sumar escala vuelve a imponerse en la estrategia productiva y empresarial

3 de agosto 2026 · 14:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los márgenes en trigo varían según la fecha de compra de los fertilizantes.

Los márgenes en trigo varían según la fecha de compra de los fertilizantes.

La recuperación de los recientes precios a cosecha, junto con algunas variaciones en los costos de producción, permitió una recomposición de la rentabilidad en todos los planteos analizados. Así lo señaló la Guía Estratégica para el Agro (GEA) en su último informe semanal.

El servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que la mayor recuperación de los últimos 30 días se observó en el maíz sobre campo alquilado, con una mejora de 48 u$s/ha y en la rotación trigo/soja de segunda sobre campo propio, con 49 u$s/ha. Sin embargo, los productores advierten que la mejora de los números no alcanza para superar el impacto del aumento de los combustibles en la estructura de costos.

Con o sin tierra

En rigor, los escenarios son muy diferentes según el tipo de tenencia de la tierra. Por ejemplo, en campo propio, todos los cultivos mantienen márgenes netos positivos y la rotación trigo/soja de segunda lidera el ranking de rentabilidad con 531 u$s/ha. Le sigue el maíz de primera, con 450 u$s/ha y la soja de primera le pisa los talones, con 436 u$s/ha.

En campo alquilado, la soja de segunda muestra resultados positivos destacados con 141 u$s/ha, junto al maíz de primera. En este caso, colaboran el menor costo de implantación y la menor incidencia de alquiler al ser prorrateado con el trigo. Pero hay que advertir que el resultado conjunto de trigo/soja de segunda termina siendo menor, con 59 u$s/ha.

“Conviene aclarar que los cálculos para el trigo se realizaron con el valor presente de la urea, que hoy ronda los 570 u$s/t, cuando una gran parte de los productores compró el fertilizante hace dos meses”, señalaron desde la GEA.

En ese entonces el precio de la urea alcanzaba los 950 u$s/t, cerca de un 40% por encima de la cotización vigente. Si se incorpora el costo de esa compra, la ventaja que hoy muestra la rotación trigo/soja de segunda se reduce considerablemente. El planteo pasaría a arrojar pérdidas cercanas a 20 u$s/ha. En el caso de campo propio, el margen neto disminuiría alrededor de 60 u$s/ha.

En el análisis para alquiler, el maíz también respira fuera del agua, con números positivos. El margen neto se ubica en 41 u$s/ha. La soja de primera y el trigo directamente arrojan números negativos: -14 u$/ha y -82 u$s/ha, respectivamente. Los técnicos de la Bolsa destacaron estos números, porque “el 70% de la producción agrícola se realiza bajo esta modalidad en la región núcleo”.

No sorprende entonces que los técnicos adviertan que "cada campaña se necesita mayor escala para disminuir costos directos e indirectos".

La Reina Roja

Aparte de una mayor escala de trabajo, agrónomos y productores señalan la necesidad de contar con escenarios climáticos favorables para lograr rindes que superen a los históricos y vencer a la hoja de cálculo. Vuelve a imponerse la necesidad de ganar por kilos para ser rentable. Teniendo en cuenta los márgenes de julio, los quintales necesarios para comenzar a percibir renta positiva son los siguientes:

98 qq/ha en maíz temprano para campo alquilado y 77 qq/ha en campo propio; 40 qq/ha en soja de primera bajo alquiler y 27 qq/ha en campo propio, y 44 qq/ha en trigo sobre campo alquilado y 35 qq/ha en campo propio.

En Bombal la necesidad de escala la explican así: “Año a año se hace necesaria una infraestructura cada vez más importante para poder salir a captar una cantidad interesante de hectáreas, y no fallar con los rindes”. En Alvear los ingenieros comentan que “el aumento de costos de este año asociados a los combustibles y a los fertilizantes vuelve a meterle presión al productor”. Y advierten que “cada vez se necesita más para hacer lo mismo”. Lo llaman el síndrome de la “Reina Roja”, un concepto de la biología que fue adoptado en economía. Un biólogo tomó como metáfora un pasaje del libro “A través del espejo” de Lewis Carroll, en el que la Reina Roja le dice a Alicia: “… aquí hay que correr lo más rápido que puedas para mantenerte en el mismo lugar…”.

La salud del trigo

El trigo pasó una semana sin sol. La alta humedad relativa con lloviznas aisladas y las temperaturas cálidas de estos últimos siete días encendieron la alerta en los técnicos por ser estas condiciones predisponentes a enfermedades. Pero en general se destaca que el cultivo se mantiene sano y con condiciones entre muy buenas y excelentes. Sólo en Marcos Juárez comentan que comenzaron a observarse los primeros síntomas de mancha amarilla, aunque con una incidencia baja, por lo que hasta el momento no se considera necesario realizar aplicaciones de fungicidas.

Ver comentarios

Las más leídas

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una cúpula de hierro láser

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una "cúpula de hierro" láser

Lo último

Reconocen la sostenibilidad de la reserva el potrero

Reconocen la sostenibilidad de la reserva el potrero

El aceite de soja no será considerado de alto riesgo ILUC en Europa

El aceite de soja no será considerado de alto riesgo ILUC en Europa

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

El decreto de desregulación del asesoramiento de navegación desató el reclamo de las empresas de practicaje. Agroexportadoras piden retomar la actividad

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: La situación se agrava cada día, advirtió el titular del Soepu
Economía

Pampa Energía: "La situación se agrava cada día", advirtió el titular del Soepu

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una cúpula de hierro láser

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una "cúpula de hierro" láser

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Ovación
El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newells
Ovación

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newells

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El apoyo de un jugador de River a Campaz generó revuelo tras el triunfo de Central

El apoyo de un jugador de River a Campaz generó revuelo tras el triunfo de Central

Policiales
Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

La Ciudad
Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
La Ciudad

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas
Información general

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas
La Ciudad

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas

El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una cúpula de hierro láser
La Región

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una "cúpula de hierro" láser

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Milei redobló su ataque contra Lula: Es un ladrón, un corrupto y un presidiario
Política

Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente
Salud

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
La Ciudad

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas
La Ciudad

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario
La Ciudad

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos
Policiales

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones
Política

Milei confirmó que ya decidió quién será su candidato a vicepresidente en las próximas elecciones

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario
Política

En dos años subió un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en Rosario

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi
La Ciudad

El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad