Ni Coudet ni su equipo hablaron tras la derrota ante Central: las 3 multas que enfrentará River

El Millonario incumplió las obligaciones de prensa antes y después del partido frente al Canalla: la Liga Profesional prevé sanciones económicas

Las sanciones económicas que recibirá River tras el encuentro ante Central

La derrota de River ante Central por la tercera fecha del torneo Clausura, dejó consecuencias que van más allá del resultado deportivo. En medio de la racha negativa que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet , el club decidió que DT y jugadores no mantuvieran contacto con la prensa , una medida que ahora derivará en sanciones económicas previstas por el reglamento de la Liga Profesional.

La restricción alcanzó todas las instancias de atención a los medios: desde las entrevistas oficiales previas al encuentro hasta las declaraciones posteriores en el campo de juego, la zona mixta y la conferencia de prensa del entrenador.

El club ya había protagonizado un episodio similar en la primera fecha del campeonato . Tras la derrota frente a Barracas Central, el cuerpo técnico tampoco asistió a la conferencia de prensa obligatoria. En aquella oportunidad, Ariel Broggi, quien reemplazó a Eduardo Coudet por ser expulsado en la final del torneo Apertura, tampoco brindó declaraciones, por lo que River recibió la correspondiente sanción económica.

Las tres multas que recibirá River

La decisión de no cumplir con los compromisos de prensa establecidos por la organización del torneo expondrá al club a tres sanciones económicas.

La primera corresponde a la ausencia del entrenador Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El reglamento establece una multa equivalente al valor bruto de 250 entradas generales.

La segunda sanción responde a que River no designó a ningún futbolista para realizar las entrevistas oficiales previas al partido. En este caso, la penalidad equivale al valor de 100 localidades generales.

La tercera multa se aplicará porque ningún jugador realizó declaraciones una vez finalizado el encuentro, ni sobre el campo de juego ni en la zona mixta. Esa infracción contempla una sanción equivalente a 200 entradas generales.

En el plano deportivo, el conjunto rojiblanco atraviesa un momento delicado luego de sumar cinco derrotas consecutivas en competencias nacionales.

River intentará cortar la racha el próximo sábado 8 de agosto, cuando visite a Tigre desde las 17 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.