La Capital | Economía | ventas

Las ventas cayeron 3,8 % en julio y se profundiza la cautela del consumo en los comercios pyme

El retroceso llegó tras el impulso del aguinaldo y el peso de las tarifas de invierno. En 2026 las ventas acumulan una baja del 2,7 %

9 de agosto 2026 · 17:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
La encuesta de Came también reflejó un deterioro en el ánimo de los comerciantes. En el centro de Rosario los comercios cierran sus puertas y liquidan stock.

Foto: Marcelo Rubén Bustamante / La Capital

La encuesta de Came también reflejó un deterioro en el ánimo de los comerciantes. En el centro de Rosario los comercios cierran sus puertas y liquidan stock.

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual del 3,8 % en julio, mientras que frente a junio retrocedieron un 2,1 % en términos desestacionalizados. Con este resultado, el sector acumula una baja del 2,7 % en los primeros siete meses del año, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

El retroceso estuvo vinculado, en gran medida, al agotamiento del efecto positivo que había generado el cobro del aguinaldo durante junio, indicó el informe de la entidad. A eso se sumó el mayor impacto de las tarifas de los servicios durante el invierno sobre el presupuesto de las familias, un factor que volvió más prudentes a los consumidores y redujo el ritmo de la actividad comercial.

La encuesta de Came también reflejó un deterioro en el ánimo de los comerciantes. El 48,1 % aseguró que el nivel de actividad se mantuvo estable respecto de un año atrás, dos puntos porcentuales menos que en junio. En paralelo, aumentó la proporción de quienes calificaron la situación de su negocio como desfavorable, que pasó del 43,1 % al 44,5 %.

Pese al escenario actual, las expectativas para los próximos doce meses muestran una visión algo más equilibrada. El 46,3 % de los comerciantes cree que la actividad permanecerá sin cambios, mientras que el 42,4 % espera una mejora, lo que representa un incremento de 4,7 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. En tanto, el 11,3 % prevé un empeoramiento, indicó Came.

Las perspectivas son más cautelosas cuando se trata de invertir. El 61,5 % de los empresarios consultados considera que no es un buen momento para realizar nuevas inversiones de capital, mientras que apenas el 14 % cree que la coyuntura es favorable. El 24,5 % restante prefirió no expresar una posición.

Seis de los siete rubros terminaron en baja

El desempeño fue negativo en la mayoría de las actividades relevadas. Los mayores retrocesos interanuales correspondieron a textil e indumentaria (-5,6%), bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y alimentos y bebidas (-5,4%).

La única excepción fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que logró un crecimiento del 1 % respecto de julio del año pasado.

El índice elaborado por Came contempla las ventas realizadas por los comercios relevados a través de todas las modalidades de comercialización. En ese marco, las ventas online de los locales físicos crecieron 14,9% en la comparación interanual, aunque mostraron una leve baja del 0,1 % frente a junio.

Un consumo concentrado en lo esencial

El informe señala que durante julio el consumo volvió a mostrar signos de debilidad. Finalizado el efecto del aguinaldo, las familias priorizaron los gastos indispensables y destinaron una mayor parte de sus ingresos al pago de servicios, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Como resultado, las compras se concentraron en alimentos, medicamentos e insumos de reposición inmediata, mientras continuó la postergación de adquisiciones de mayor valor, como indumentaria, muebles y otros bienes durables.

>> Leer más: La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

Del lado de los comercios, la concreción de ventas siguió dependiendo en buena medida de promociones bancarias, descuentos por pago al contado y billeteras virtuales, en un escenario en el que muchos consumidores ya presentan un margen limitado para acceder al crédito.

Al mismo tiempo, los comerciantes enfrentaron mayores costos de reposición, incrementos logísticos y una creciente competencia de productos importados e informales, factores que redujeron la rentabilidad. En ese contexto, la mayoría de las pymes optó por preservar su liquidez, frenar nuevas inversiones y concentrarse en sostener la operatoria cotidiana.

Noticias relacionadas
Los préstamos personales encabezan la mora, con una tasa que subió del 3,5 al 13,3%.

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

La evolución del rubro alimentos en julio será clave para definir cuál será la tasa de inflación que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La inflación de la ciudad de Buenos Aires encendió el alerta por el IPC nacional

Trabajadores de Pampa Energía se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo. El lunes hay una nueva audiencia.

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

La evolución del rubro alimentos en julio será clave para definir cuál será la tasa de inflación que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La inflación porteña se disparó en julio y encendió el alerta

Ver comentarios

Las más leídas

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

Lo último

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Las ventas cayeron 3,8 % en julio y se profundiza la cautela del consumo en los comercios pyme

Las ventas cayeron 3,8 % en julio y se profundiza la cautela del consumo en los comercios pyme

La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

Hallaron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido

Oscar Vega, de 68 años, fue encontrado en el asiento del acompañante de su Chevrolet Prisma estacionado en Pasaje Espora al 1300, a escasos metros del comercio donde lo habían visto por última vez
Hallaron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido
En vivo: Newells juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora maldita para la Lepra
Ovación

En vivo: Newell's juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora "maldita" para la Lepra

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños
La Ciudad

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El mejor homenaje de Leo Messi a su papá Jorge: jugó el Mundial a puro corazón y épica

El fin de semana del 99 que Messi jugó el torneo Pibes de El Trébol

El fin de semana del 99 que Messi jugó el torneo Pibes de El Trébol

Ovación
En vivo: Newells juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora maldita para la Lepra
Ovación

En vivo: Newell's juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora "maldita" para la Lepra

En vivo: Newells juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora maldita para la Lepra

En vivo: Newell's juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora "maldita" para la Lepra

Central Córdoba golpeó el puño sobre la mesa, derrotó al líder Luján de visitante y vuelve a creer

Central Córdoba golpeó el puño sobre la mesa, derrotó al líder Luján de visitante y vuelve a creer

Cuatro cambios en Newells para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Policiales
Hallaron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido
Policiales

Hallaron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

La Ciudad
Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Docentes de la UNR votan cómo continuar el plan de lucha y evalúan nuevos paros

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro
Policiales

Recompensa para dar con acusado por el crimen de Montenegro

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba
Policiales

Detienen a un hombre acusado de robarle a una persona que agonizaba

Un juez federal ordenó al Estado reparar las rutas 7, 8 y 33 en General López
La Región

Un juez federal ordenó al Estado reparar las rutas 7, 8 y 33 en General López

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi
Ovación

La AFA dispuso un minuto de silencio antes de los partidos por la muerte de Jorge Messi

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 
Ovación

Murió Jorge Messi, figura clave en la carrera del Lionel 

Leones FC no juega: el equipo de la familia Messi suspendió todas sus actividades
Ovación

Leones FC no juega: el equipo de la familia Messi suspendió todas sus actividades

Central expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi
Ovación

Central expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece
La Ciudad

Rosario tiene más trabajo en blanco que el resto del país, pero el cuentapropismo crece

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Se conocieron las marcas que sondean el aeropuerto de Rosario para abrir locales

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón
Policiales

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
Política

Alarma por un incendio junto al edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria