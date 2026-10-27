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Homicidio en Santa Fe: recibió una puñalada en el cuello y está presa su expareja

El crimen sucedió este martes a la madrugada. La víctima y la presunta homicida tienen la misma edad. Un testigo los vio discutir en la calle

27 de octubre 2026 · 08:51hs
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La Policía de Investigaciones trabaja en el lugar donde ocurrió el homicidio. Un joven fue apuñalado en el cuello

Foto: UNO Santa Fe

La Policía de Investigaciones trabaja en el lugar donde ocurrió el homicidio. Un joven fue apuñalado en el cuello

Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en el cuello durante la mañana de este martes en la ciudad de Santa Fe y por el crimen fue aprehendida su expareja, de la misma edad e identificada por la Policía por sus iniciales como M. S. V.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, a unos 30 metros al norte de la esquina de Risso y Cafferata, en barrio Sacarafía de la capital provincial. Las primeras informaciones señalan que todo sucedió luego de una discusión entre la víctima y la joven.

El muchacho, identificado como Carlos Alberto Mesa, cayó al suelo tras sufrir una herida cortopunzante en el cuello. Fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde ingresó sin vida.

Homicidio precedido de una discusión

Según publicó hoy UNO Santa Fe, el episodio fue denunciado por un vecino de 19 años, quien escuchó una discusión desde el interior de su vivienda y se asomó a la vereda para observar qué sucedía.

>> Leer más: Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Según su testimonio, vio a la víctima discutir con una joven por calle Risso. Ambos continuaron caminando por calle Cafferata y, a unos 30 metros al norte de la esquina, el vecino observó cómo el muchacho caía al suelo, mientras la mujer se alejaba por la misma calle.

Ante esa situación, el joven llamó de inmediato a la central de emergencias 911 y solicitó la presencia policial.

Cómo fue la detención de la presunta homicida

Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría 10ª y efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), que intervinieron en primera instancia. Una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) trasladó al herido al hospital Iturraspe, donde una médica constató su fallecimiento.

Los policías preservaron la escena del crimen y comenzaron a buscar testigos entre los vecinos de la zona. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes para reconstruir lo ocurrido.

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Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, regresó al lugar una joven a quien el vecino reconoció como la mujer que había visto discutir con la víctima. Alrededor de las 6.30, los efectivos la aprehendieron como presunta autora del homicidio.

Peritajes e investigación del crimen

Tras la intervención inicial, llegaron al lugar los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y los peritos del área Científica, quienes realizaron las tareas investigativas y criminalísticas correspondientes.

Por disposición del fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, se ordenó identificar a los posibles testigos, relevar las cámaras de videovigilancia de la zona y secuestrar las imágenes que pudieran resultar relevantes para la investigación.

Además, se dispuso la realización de los peritajes en la escena del crimen y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la necropsia y determinen científicamente la causa de la muerte.

En cuanto a la joven aprehendida, el fiscal ordenó que continuara privada de su libertad, que fuera examinada por personal de Medicina Legal y que quedara alojada en una dependencia policial de Orden Público.

La causa fue encuadrada provisoriamente como homicidio, mientras avanzan las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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