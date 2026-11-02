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Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

Una mujer de 84 años y su hija de 58 fueron halladas sin vida en una vivienda de la Recoleta Santafesina. Fiscalía ordenó pericias para esclarecer las muertes

2 de noviembre 2026 · 09:04hs
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El hallazgo ocurrió en la Recoleta Santafesina de la ciudad de Santa Fe

El hallazgo ocurrió en la Recoleta Santafesina de la ciudad de Santa Fe

Una mujer de 84 años y su hija de 58 fueron encontradas muertas este domingo en una vivienda de Obispo Gelabert al 2532, en la zona conocida como Recoleta Santafesina, en la ciudad de Santa Fe. Los cuerpos estaban en distintos sectores de la propiedad y ambos presentaban lesiones en la cabeza. La Fiscalía encuadró los fallecimientos como muertes dudosas y ordenó una serie de pericias para establecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo después de que familiares de las mujeres alertaran a la Policía. Según indicaron, hacía aproximadamente siete días que no lograban comunicarse con ellas. La falta de noticias y el silencio en la vivienda motivaron finalmente un llamado al 911.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio e ingresaron, encontraron los cuerpos de ambas mujeres. La escena fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y del personal especializado.

Los cuerpos estaban en distintos sectores de la vivienda

La mujer de 58 años fue encontrada en la planta alta, tendida junto a una cama y cubierta con una sábana. Según la primera descripción de la escena, presentaba lesiones en la cabeza y en una de sus manos.

El cuerpo de su madre, de 84 años, estaba en la planta baja, al pie de la escalera. También tenía una lesión en la región craneal.

La disposición de los cuerpos y las lesiones observadas no permitieron establecer en una primera inspección qué había sucedido ni en qué circunstancias se produjeron los fallecimientos. Por eso, el médico policial calificó ambas muertes como dudosas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI). La fiscal Vivian Galeano quedó a cargo de la causa y dispuso la realización de las pericias correspondientes.

Los estudios médicos y el relevamiento de la escena serán claves para determinar cómo murieron las mujeres y reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

Por el momento, no hay una hipótesis confirmada sobre las causas de los fallecimientos. La investigación deberá establecer si las lesiones están vinculadas con las muertes y cuál fue la secuencia de los hechos.

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