Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

La provincia registra 47,2 médicos activos cada 10.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 41,8. Algunas juridiscciones no llegan a la cobertura necesaria

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Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones argentinas con mayor cantidad de médicos activos en relación con su población . La provincia registra 47,2 profesionales cada 10 mil habitantes , por encima del promedio nacional de 41,8, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación.

El relevamiento contabilizó 194.027 médicos profesionalmente activos en Argentina a fines de 2025, sobre un total de 244.588 profesionales habilitados para ejercer. Esto significa que el 79,3% de quienes cuentan con matrícula registra actividad profesional, mientras que el 20,7% restante fue clasificado como inactivo.

De acuerdo con los datos, Santa Fe ocupa el tercer puesto del país en la tasa de médicos por habitante. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 156,2 médicos cada 10 mil habitantes, y Tierra del Fuego, con 49,7, presentan valores superiores. Detrás de Santa Fe se ubican Neuquén, con 46,3, y otras jurisdicciones con tasas más bajas.

Aunque el promedio nacional supera tanto la referencia de 30 médicos cada 10 mil habitantes recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la distribución presenta fuertes diferencias territoriales.

En el extremo inferior se encuentra Santiago del Estero, con 17,9 médicos activos cada 10 mil habitantes. Le siguen Formosa, con 21,5; Misiones, con 21,6; y Chaco, con 23,7. En total, siete provincias tienen menos de 30 médicos cada 10 mil habitantes.

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La brecha entre la Ciudad de Buenos Aires y Santiago del Estero es de casi nueve veces. Estas diferencias responden, entre otros factores, a la concentración de profesionales especializados en grandes centros urbanos, donde existe una mayor oferta laboral y de formación.

Cuántos médicos ejercen efectivamente

El informe nacional diferencia entre los profesionales habilitados y aquellos que se encuentran activos. Para establecer esa distinción, el Ministerio de Salud cruzó información laboral, tributaria, previsional y migratoria.

La diferencia es relevante porque contar con matrícula no implica necesariamente ejercer la medicina. Sobre los 244.588 profesionales habilitados, 50.561 fueron clasificados como inactivos.

El relevamiento también analizó la situación de los médicos formados en Argentina que emigraron. Según los datos difundidos, hay 7.500 médicos argentinos que estudiaron en el país y se fueron al exterior. A su vez, entre los 11.134 médicos extranjeros formados en Argentina, 6.282 registran actividad profesional en el país y 2.970 fueron identificados como emigrados.

Los especialistas relacionan estas decisiones con la búsqueda de mejores salarios, estabilidad económica, condiciones laborales y posibilidades de desarrollo profesional.