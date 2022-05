Nace la cooperativa rosarina "Nueva Cotar de la gente"

Los trabajadores de Cotar votaron para que Cristian Esquivel sea presidente de “Nueva Cotar de la gente”, Claudio Carusso asuma como secretario y Luciana Ferreyra como tesorera.

“Lo importante es seguir adelante. Damos pasos cortitos pero firmes gracias al apoyo político, los compañeros, la familia, los amigos y los medios que visibilizaron todo lo que estaba pasando dentro de Cotar y se pusieron a disposición para ayudar”, resaltó Esquivel sobre los duros momentos vividos en la firma con la anterior gestión.

Esquivel se mostró esperanzado por el futuro de la nueva cooperativa y adelantó que las autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) informaron que esta semana estará listo el Cuit para que puedan facturar y operar y en uno días más también saldría la matrícula de la cooperativa.

Del encuentro participó el referente local del Inaes, Alejandro “Chino” Rosua, quien explicó que la constitución de esta nueva cooperativa “se trata de un proceso virtuoso con gran participación de los trabajadores para rescatar a esta empresa tan querida para los rosarinos”.

Para que Cotar pueda retomar la producción hace falta materia prima, leche, y varios insumos más y para que eso ocurra se necesitan fondos. Por eso los trabajadores esperan que desde el Estado nacional se pueda gestionar algún tipo de ayuda. Esquivel también indicó que esperan poder recibir algún tipo de subsidio, del estilo Repro, para que cada trabajador cobre algo de forma más inmediata. Desde hace dos meses ,cuando comenzaron con la autogestión, sólo pudieron cobrar unos 40 mil pesos mensuales. “Fue algo, pero muy poco para llevar a casa. Necesitamos alguna ayuda, tenemos esperanzas de que esto va a reactivar pero ahora necesitamos tener un ingreso para cada trabajador por más mínimo que sea”, resaltó.

Ahora que la iniciativa para convertirse en una empresa recuperada avanza, los trabajadores se sentaron a sacar números para poner en marcha la producción. Al menos con dos camiones de leche diarios se podría iniciar el camino para abastecer el mercado local y recuperar las ventas. Pero cada camión tiene un costo de 1,5 millón de pesos. “Se necesitan 3 millones de pesos por día para pagar la leche hasta que recuperemos la confianza de los tamberos, más otro millón de pesos para insumos. Así podríamos comenzar a girar la rueda”, apuntó Esquivel, al tiempo que estimó que al menos deberían poder contar con fondos para los pagos de una semana y así estar tranquilos para poder vender la producción y luego cobrarla.

Mientras todo se acomoda los trabajadores lograron conseguir un camión con materia prima que hoy llegará a la planta para reactivar la producción. “Hoy hay muchas marcas que no son de la zona y fueron ganando mercado. Apuntamos a recuperar almacenes, granjas, kioscos y maxikioscos, autoservicios y en un futuro volver a las grandes cadenas como teníamos antes, La Gallega, La Reina o Empleados de Comercio”, detalló Esquivel.

Ayer también estuvo presente la diputada provincial por el Movimento Evita Lucila De Ponti. “Es un paso fundamental para garantizar la defensa de los puestos de empleo”, subrayó la legisladora provincial para quien “frente al mal gerenciamiento de la empresa, los trabajadores decidieron hacerse cargo para conservar sus fuentes de trabajo, el Inaes evaluó de urgencia el caso y decidió otorgar las herramientas jurídicas para que puedan funcionar”.

Para De Ponti, resulta imprescindible garantizar el funcionamiento laboral para la recuperación económica de la provincia y el país. “Esto demuestra que el cooperativismo es una salida que siempre busca preservar los derechos de los trabajadores”, señaló.

Momentos recientes

Cotar se presentó en concurso preventivo de acreedores en el 2000 y, aunque el proceso está cerrado, no está homologado. Tenía al frente hasta hace dos meses a Comas SRL, administradora que no solo no pudo remontar la deuda sino sumó pasivos. Los trabajadores denunciaron que la administradora desapareció y, ante esta situación, se pusieron al frente de la láctea. Hoy cuenta con 141 trabajadores, que se sumarían todos a la cooperativa, menos unos 10 ó 12 que están pronto a jubilarse.

El sábado pasado finalmente se firmó el acuerdo para que los trabajadores de Cotar se hagan cargo de la planta de la tradicional empresa láctea rosarina y queden al frente de las operaciones. De este modo, se concedió a los trabajadores el uso de las instalaciones y la planta por 90 días, un contrato prorrogable por 90 días más. Se espera que en 10 días quede conformada en forma oficial la cooperativa que operará la empresa.

Este fue uno de los pasos necesarios para el futuro de la nueva cooperativa. "Estamos contentos y con ganas de trabajar", aseguró Esquivel, quien firmó el acuerdo en representación de los trabajadores junto a Bernardo Arocena y Omar Maroni, por el Consejo de Administración de Cotar.