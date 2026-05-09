Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Tras los aumentos del primer bimestre, la petrolera estatal anunció un “buffer” que termina el 15 de mayo. El lunes, reunión clave

Luego de haber decidido imponer una tregua de precios por 45 días , para contener la escalada de precios de los combustibles , la petrolera YPF decidirá este lunes si comienza a trasladar los aumentos al surtidor .

A principios de abril, el CEO y presidente Horacio Marín confirmó que la empresa estatal no trasladaría las subas a los surtidores por 45 días, el equivalente a un mes y quince días desde el 1° de abril. Esa pausa finaliza el 15 de mayo, por lo que se espera una decisión conjunta de YPF y el resto de las petroleras .

En ese sentido, Marín dijo que el lunes habrá una reunión para definir los pasos a seguir y, efectivamente, se hará pública esa comunicación.

El llamado "buffer" de precios funciona como un mecanismo de estabilización temporal , que sirve para absorber fluctuaciones bruscas de costos internacionales y evitar trasladarlos inmediatamente hacia el consumidor final.

Desde que inició el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero, los combustibles aumentaron un 23%. El incremento se vio impulsado por la escalada del precio del petróleo internacional.

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Tanto el contrato Brent, de referencia para Europa, como el WTI, de referencia para Estados Unidos, se revalorizaron más de un 50% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Ante los avances sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los precios del crudo se desplomaron entre un 10% y un 12%: el WTI pasó a valer u$s 95 por barril (-12%), mientras que el Brent quedó en u$s 101 por barril (-10%).

Nafta a los precios

La nafta subió más de un 23% desde el inicio de la guerra y llenar el tanque cuesta más de $ 100 mil. Las cotizaciones siguen rondando cerca de los u$s 100, por lo que el traslado será efectivo. La mirada estará puesta en la magnitud del aumento y el impacto que tenga en el bolsillo de los consumidores, ya que el diferencial acumulado deberá ser transferido en algún momento.

El aumento de los combustibles fue uno de los factores que influyeron para que la inflación de marzo se disparara el 3,4%. La tregua que dispuso YPF para abril logró que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) desacelerara su suba a un nivel que, se espera, se ubique por debajo del 3%.