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Economistas advierten que la inflación de abril desaceleró, pero mayo ya genera señales de alerta

Los economistas Orlando Ferreres y Marina Dal Poggetto coincidieron en la desaceleración del índice de inflación pero alertaron sobre presiones en servicios públicos, combustibles y el alto costo de vida en dólares

10 de mayo 2026 · 17:23hs
La proyección de la inflación para mayor ronda entre 2

La proyección de la inflación para mayor ronda entre 2,5% y 3%, condicionado por aumentos en tarifas de agua, gas, nafta y salud.

Analistas anticiparon que la inflación de abril cerraría en torno al 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, el economista Orlando Ferreres y la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, también advirtieron que mayo podría mostrar una leve aceleración y pusieron el foco en las fragilidades estructurales del programa económico.

Ferreres atribuyó la moderación de abril principalmente a la desaceleración en los precios de alimentos. Sin embargo, aclaró que rubros como esparcimiento, transporte, comunicaciones e indumentaria continuaron registrando incrementos relevantes durante el mes.

De cara a mayo, el economista proyectó un índice de entre 2,5% y 3%, condicionado por aumentos en tarifas de agua, gas, nafta y salud. En ese marco, describió una "economía dual": mientras sectores como el agro, la minería, la energía y el sistema financiero muestran un desempeño sólido, la construcción y la industria manufacturera siguen rezagadas.

Ferreres estimó que el crecimiento económico anual podría rondar el 2,8%, aunque señaló que la inversión y el consumo aún presentan debilidades que dificultan consolidar una expansión sostenida. También consideró que la recuperación del salario real y las paritarias podrían impulsar una mejora gradual del consumo en los próximos meses. Sobre el tipo de cambio, descartó fuertes subas del dólar en el corto plazo, mientras el Banco Central continúa fortaleciendo reservas.

Con una mirada más estructural, Dal Poggetto alertó que el costo de vida en Argentina medido en dólares se encuentra en niveles elevados y analizó las tres anclas del programa oficial —fiscal, financiera y monetaria— con distintos grados de solidez. "Tenés un programa fiscal que estás manejando, uno financiero que es de corto plazo y uno monetario que es la contracara del financiero", sintetizó.

Según la economista, la parte fiscal opera bajando el gasto para sostener el equilibrio en un contexto de caída de ingresos y actividad deprimida, mientras persiste incertidumbre sobre el rol del prestamista de última instancia.

Los vencimiento de la deuda

El factor que, a su juicio, seguirá condicionando el programa es la magnitud de los vencimientos de deuda. Durante el año electoral, la administración central deberá afrontar unos 22.000 millones de dólares en vencimientos del Tesoro y otros 10.000 millones del Banco Central, totalizando aproximadamente 32.000 millones de dólares.

"Hoy está todo estabilizado porque el BCRA tiene el dólar funcionando como ancla mientras compra divisas, vuelve a bajar la tasa de interés y busca que se expanda el crédito", explicó Dal Poggetto, quien reconoció que esa normalización financiera está permitiendo que la economía empiece a recuperarse y que la inflación ceda gradualmente.

Sobre la mejora en la calificación crediticia del país, la directora de EcoGo la calificó como un dato relevante, que se tradujo en una recuperación de los precios de los activos y en una caída del riesgo país, que actualmente se ubica cerca de los 500 puntos básicos. Aun así, advirtió que la mirada deberá posarse en qué medidas tomará el equipo económico ante esa mejora y hasta dónde el gobierno podrá acceder al crédito internacional.

En cuanto al IPC de abril, Dal Poggetto confirmó la desaceleración: desde EcoGo estiman un 2,5%. Para mayo, indicó que los primeros datos se ubican por encima del 2%, aunque aclaró que aún son preliminares.

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