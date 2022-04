Los trabajadores de Cotar firmaron un acuerdo para operar la planta de la empresa láctea

Cotar debe unos $1.200 millones, unos $540 millones corresponden a pagos pendientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y 660 millones, a salarios, proveedores, servicios y clientes. Lo que se espera ahora es que la firma admita que no puede hacer frente a sus compromisos y presente la quiebra. En ese caso, los trabajadores confían en recibir como parte de pago por sus indemnizaciones la maquinaria y planta y recuperar la empresa y volver a ponerla a producir.

cotar.mp4

Cotar se presentó en concurso preventivo de acreedores en el 2000 y, aunque el proceso está cerrado, no está homologado. Tenía al frente hasta hace dos meses a Comas SRL, administradora que no solo no pudo remontar la deuda sino sumó pasivos. Los trabajadores denunciaron que la administradora desapareció y, ante esta situación, se pusieron al frente de la láctea. Hoy cuenta con 141 trabajadores, que se sumarían todos a la cooperativa, menos unos 10 ó 12 que están pronto a jubilarse.

El contrato firmado hoy abre la puerta para que los trabajadores cambien el destino de Cotar y que, como cooperativa, pueda recuperar la confianza de los tamberos y ganar un mercado que históricamente le fue propio. Lejos de aquellos tiempos de gloria, la marca rosarina fue perdiendo relevancia y, al no poder hacer frente a los costos, se quedó sin materia prima. Los trabajadores confían en poder revertir esta situación, volver a poner en marcha la empresa y en poco tiempo más hacerla redituable.