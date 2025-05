Movilización en Rosario en defensa de la marina mercante

Desregulación y avance extranjero

“La marina mercante es Patria, es independencia. Vemos que otros países están fortaleciéndola porque entienden de las necesidades estratégicas de una marina mercante fuerte y al servicio del país. Venimos a decirle al gobernador de Santa Fe que no acompañe las intenciones del gobierno nacional de permitir que buques con bandera extrajera hagan cabotaje fluvial. Si piensan que va a favorecer a alguien que los buques con bandera paraguaya hagan Rosario-Santa Fe les están mintiendo y están poniendo en riesgo el trabajo de su pueblo”, subrayó en su discurso en la esquina de Córdoba y Corrientes.

La CATT junto a la intersindical rosarina marchó este martes desde la Bolsa de Comercio de Rosario hasta el Concejo Deliberante y compartió con los peatones un panfleto explicativo y banderas de argentinas que le dieron color a la movida. En el Concejo presentaron un petitorio. El miércoles, en Santa Fe, la convocatoria será a las 11 frente a la Gobernación.

marinamercante2.jpeg

Vilar apuntó: “Parece que se olvidan que el río Paraná fue el escudo de los argentinos cuando quisieron venir los invasores, ahora se lo quieren entregar a esos mismos intereses. Acá estamos para decirles que no y vamos a estar las veces que hagan falta entre todos unidos. Defendemos nuestro país, el desarrollo económico de nuestro país y los 7 mil kilómetros de litoral marítimo fluvial”.

Durante los discursos sobresalió que “la calle es el lugar q nunca hay que dejar” y que “la lucha obrera y organizada y colectiva ha demostrado que no se la puede llevar por delante”.

"Sin puerto no hay comercio"

Edgardo Arrieta, secretario General de Dragado y Balizamiento sección Rosario, remarcó que “la ciudad que nació gracias al río y al puerto tiene que estar presente” en los cambios que quieren implementarse y por eso subrayó que toda la ciudadanía tiene que saber “que sin puerto no hay comercio”.

“No tiene que ser el comercio de algunos vivos. Por eso estamos acá en un edificio emblemático donde se discuten muchas políticas, pero siempre los trabajadores estamos lamentablemente a un costado, no somos parte absolutamente de nada, no somos escuchados. Nosotros vamos a defender no solamente una paritaria, no solamente un pabellón nacional, sino la soberanía nacional, como en este caso”, indicó al tiempo que agregó: “Acá vemos que no solamente en contra la Marina Mercante, es la industria nacional en su conjunto, lo único que se hace es tratar de que se destruya y se destruyen puestos de trabajo donde lo que perdemos somos el pueblo”.

El borrador del texto de desregulación del sector, al que dicen haber accedido los espacios sindicales, contemplaría puntos críticos como la virtual derogación de la ley de cabotaje, lo que permitiría que buques de bandera extranjera operen libremente en aguas nacionales. A la vez se eliminaría la obligatoriedad de contratar empresas y tripulación local, medida que habilitaría la migración masiva de embarcaciones a registros extranjeros con apenas una formalidad administrativa.