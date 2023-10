Milei reiteró su plan de dolarización a los empresarios

En un encuentro privado en Mar del Plata, en paralelo al Coloquio de Idea, el candidato de La Libertad Avanza, aseguró que sigue firme con su idea. Los empresarios señalaron que "fue muy claro" y que "no aportó mayores precisiones" sobre su plan

El empresario Martín Cabrales, uno de los impulsores de la reunión, dijo a la prensa al término del encuentro que le “pareció muy claro y directo Milei. Me gustó. Es importante escuchar al candidato más votado de las Paso”.

“Hay que tener calma, más en períodos electorales que generan una lógica incertidumbre”, opinó Figueiras.

En su exposición, Milei volvió a proponer: la dolarización de la economía, que lo que hoy es obra pública pase a ser íntegramente privada y se financie a través del cobro de esos servicios y el cierre de las empresas públicas que den déficit, o bien, que las manejen sus empleados, a costa y riesgo de ellos.

Milei aseguró también allí que “recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice, o hay tuco o hay pasta”, en alusión a las declaraciones del economista de Juntos por el Cambio (JxC), Carlos Melconian.

“Lo que sobra acá es estupidez, ignorancia y mala leche. Por lo tanto, sí se puede hacer”, remarcó el libertario.

Además sostuvo al finalizar su exposición que: “Somos los únicos que estamos en condiciones de poner de pie a la Argentina e iniciar los cambios y las reformas estructurales que de acá a 35 años nos puedan convertir en una potencia mundial. Muchísimas gracias” y se dirigió hacia la salida del restaurante.

Entre los empresarios presentes se vio a Fabián Kon (Banco de Galicia) Patricio Supervielle (Supervielle), Rubén Arrigoni (First), Sebastián Bagó (Bagó), Ariel Sbdar (Cocos Capital), Bettina Bulgheroni (Pan American Energy), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros) y Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. También participaron Guillermo Cerviño (Comafi), Martín Pereda, Ignacio Viale, Rodrigo Fernández Pietro.

Una de las presencias que llamó la atención fue la del exdirector del banco HSBC y miembro del equipo técnico de Juntos por el Cambio, Gabriel Martino. Su asistencia no pasó desapercibida y fue el propio Milei quien al ingresar, entre saludos y risas, le dijo: “Vos sos amigo de (Horacio Rodríguez) Larreta. No lo niegues, jugaste ahí”, según un video de ese momento que se viralizó en redes sociales.

Martino había dicho en una entrevista a C5N hace dos semanas que no estaba de acuerdo con la dolarización, al expresar que: “Yo no estoy de acuerdo con la dolarización, me parece que Argentina primero tiene que ir a un bimonetarismo”.