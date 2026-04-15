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Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

El equipo canalla logró la primera victoria en la Copa Libertadores. Venció 1 a 0 a Libertad de Paraguay con gol de Copetti.

15 de abril 2026 · 20:58hs
Jaminton Campaz encara en un ataque de Central ante Libertad.

Jaminton Campaz encara en un ataque de Central ante Libertad.

Central jugó un partido clave en Paraguay, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El Canalla venció 1 a 0 a Libertad, con gol de Enzo Copetti.

El conjunto de Arroyito venía de igualar sin goles frente a Independiente del Valle de Ecuador, en el Gigante de Arroyito y en la tercera fecha volverá a viajar, en este caso a Venezuela, para enfrentar a Universidad Central.

Leer más: La tribuna ocupada por los hinchas de Central en Asunción pareció una réplica en miniatura del Gigante

El minuto a minuto de Libertad v. Central

Terminó el partido. Ganó Central 1 a 0 a Libertad.

82' Gol de Central: Copetti.

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62'. El ingresado Ivan Franco remató y pegó en el travesaño del arco de Ledesma.

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Gran tapada de Ledesma a Recalde y enseguida Veliz no pudo con el achique del arquero de Libertad.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo 0 - 0.

La única de Libertad fue antes del cierre del primer tiempo.

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27'. Otro ataque clarísimo de Central.

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Dos llegadas a fondo de Central. Primero gran cabezazo de Veliz que tapó el arquero González y luego salvó en la línea el paraguayo Matías Espinoza.

Comenzó el partido en Paraguay.

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