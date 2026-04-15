Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Central jugó un partido clave en Paraguay, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El Canalla venció 1 a 0 a Libertad, con gol de Enzo Copetti.
El equipo canalla logró la primera victoria en la Copa Libertadores. Venció 1 a 0 a Libertad de Paraguay con gol de Copetti.
Central jugó un partido clave en Paraguay, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El Canalla venció 1 a 0 a Libertad, con gol de Enzo Copetti.
El conjunto de Arroyito venía de igualar sin goles frente a Independiente del Valle de Ecuador, en el Gigante de Arroyito y en la tercera fecha volverá a viajar, en este caso a Venezuela, para enfrentar a Universidad Central.
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62'. El ingresado Ivan Franco remató y pegó en el travesaño del arco de Ledesma.
Gran tapada de Ledesma a Recalde y enseguida Veliz no pudo con el achique del arquero de Libertad.
Comenzó el segundo tiempo.
Final del primer tiempo 0 - 0.
La única de Libertad fue antes del cierre del primer tiempo.
27'. Otro ataque clarísimo de Central.
Dos llegadas a fondo de Central. Primero gran cabezazo de Veliz que tapó el arquero González y luego salvó en la línea el paraguayo Matías Espinoza.
Comenzó el partido en Paraguay.