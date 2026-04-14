Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

Un parisino que participó del sorteo en línea "Un Picasso por 100 euros" ahora es dueño de "Cabeza de mujer", obra del genial artista malagueño

"Creo que voy a quedármelo", sostuvo Ari Hodara al evaluar sus opciones. Es que este parisino de repente descubrió que era dueño de un cuadro muy valioso: una obra de Pablo Picasso valuada en un millón de euros, que a este afortunado aficionado a la pintura le costó cien euros, el precio de una rifa en línea.

"¿Y cómo sé que no me están tomando el pelo?", se preguntó Hodara, de 58 años, cuando la casa de subastas Christie’s de París se puso en contacto con él para anunciarle que "Cabeza de una mujer" ahora es un cuadro de su propiedad.

Hodara se define como un aficionado al arte y "admirador" de la obra de Picasso, uno de los más grandes maestros de la historia mundial de la pintura. Recién este fin de semana, Hodara se enteró por televisión del sorteo "1 Picasso por 100 euros", que tenía como premio “Cabeza de una mujer”, una témpera sobre papel realizada en 1941 en la que el genio malagueño retrató con su característico estilo a Dora Maar, su musa y pareja durante muchos años.

Hodara en realidad gastó el doble: compró dos números de cien euros cada uno. En la "tómbola" salió sorteado el 94.715. Y ahora Hodara es el feliz poseedor de un cuadro de un millón de euros.

“Primero que nada, voy a darle la noticia a mi esposa, que todavía no volvió del trabajo. En principio creo que voy a aprovecharlo y voy a quedármelo”, contó Hodara.

Se vendieron 120.000 números en todo el mundo, que representan 12 millones de euros. Un millón será destinado a Opera Gallery, una firma internacional de compraventa de arte que era propietaria del cuadro. El resto irá a la Fundación para la Investigación del Alzhéimer, que son precisamente los organizadores de la rifa.

Un Picasso por internet

Las preguntas son muchas: ¿el cuadro es auténtico? ¿Cómo es posible que se sortee por internet una obra de Picasso? ¿Todo esto es legal?

Primero: la obra no está firmada pero sí fue reconocida como auténtica por sus herederos, según destacó Olivier Picasso, nieto del pintor.

Lo cierto es que la rifa resulta mucho más redituable para los organizadores que vender el cuadro en una subasta tradicional. A estos 11 millones de euros que quedarán para la fundación hay que sumarle los otros 10 recaudados en las ediciones anteriores, cuando en 2013 un hombre de Pensilvania ganó el primer sorteo y se llevó a su casa el cuadro cubista “Hombre con sombrero de ópera” (1914), y cuando en 2020 la obra “Naturaleza Muerta” (1921) fue a manos de una italiana que había recibido como regalo de Navidad un número de la "tómbola". El dinero de las dos primeras ediciones de "1 Picasso por 100 euros" se destinó a labores culturales en Líbano y programas de agua e higiene en África.

La Fundación para la Investigación del Alzhéimer tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma que desde su fundación, en 2004, se convirtió en el principal financiador privado del país en la investigación médica relacionada con el Alzheimer.