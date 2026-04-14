La Capital | Información General | rifa

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

Un parisino que participó del sorteo en línea "Un Picasso por 100 euros" ahora es dueño de "Cabeza de mujer", obra del genial artista malagueño

14 de abril 2026 · 22:04hs
Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

"Creo que voy a quedármelo", sostuvo Ari Hodara al evaluar sus opciones. Es que este parisino de repente descubrió que era dueño de un cuadro muy valioso: una obra de Pablo Picasso valuada en un millón de euros, que a este afortunado aficionado a la pintura le costó cien euros, el precio de una rifa en línea.

"¿Y cómo sé que no me están tomando el pelo?", se preguntó Hodara, de 58 años, cuando la casa de subastas Christie’s de París se puso en contacto con él para anunciarle que "Cabeza de una mujer" ahora es un cuadro de su propiedad.

Hodara se define como un aficionado al arte y "admirador" de la obra de Picasso, uno de los más grandes maestros de la historia mundial de la pintura. Recién este fin de semana, Hodara se enteró por televisión del sorteo "1 Picasso por 100 euros", que tenía como premio “Cabeza de una mujer”, una témpera sobre papel realizada en 1941 en la que el genio malagueño retrató con su característico estilo a Dora Maar, su musa y pareja durante muchos años.

2026-04-12 picasso 82205175

Hodara en realidad gastó el doble: compró dos números de cien euros cada uno. En la "tómbola" salió sorteado el 94.715. Y ahora Hodara es el feliz poseedor de un cuadro de un millón de euros.

“Primero que nada, voy a darle la noticia a mi esposa, que todavía no volvió del trabajo. En principio creo que voy a aprovecharlo y voy a quedármelo”, contó Hodara.

Se vendieron 120.000 números en todo el mundo, que representan 12 millones de euros. Un millón será destinado a Opera Gallery, una firma internacional de compraventa de arte que era propietaria del cuadro. El resto irá a la Fundación para la Investigación del Alzhéimer, que son precisamente los organizadores de la rifa.

Un Picasso por internet

Las preguntas son muchas: ¿el cuadro es auténtico? ¿Cómo es posible que se sortee por internet una obra de Picasso? ¿Todo esto es legal?

Primero: la obra no está firmada pero sí fue reconocida como auténtica por sus herederos, según destacó Olivier Picasso, nieto del pintor.

Lo cierto es que la rifa resulta mucho más redituable para los organizadores que vender el cuadro en una subasta tradicional. A estos 11 millones de euros que quedarán para la fundación hay que sumarle los otros 10 recaudados en las ediciones anteriores, cuando en 2013 un hombre de Pensilvania ganó el primer sorteo y se llevó a su casa el cuadro cubista “Hombre con sombrero de ópera” (1914), y cuando en 2020 la obra “Naturaleza Muerta” (1921) fue a manos de una italiana que había recibido como regalo de Navidad un número de la "tómbola". El dinero de las dos primeras ediciones de "1 Picasso por 100 euros" se destinó a labores culturales en Líbano y programas de agua e higiene en África.

La Fundación para la Investigación del Alzhéimer tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma que desde su fundación, en 2004, se convirtió en el principal financiador privado del país en la investigación médica relacionada con el Alzheimer.

Noticias relacionadas
una avioneta giro en circulos durante dos horas y se estrello en la selva boliviana

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

trump pidio hamburguesas en la casa blanca y dio una propina de 100 dolares

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

autorizan el sacrificio de 80 hipopotamos de la cocaina de pablo escobar

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

la autopsia revelo que angel tenia mas de veinte golpes en el craneo

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Lo último

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Grabó más de 10.000 shows a escondidas y ahora todo está disponible en internet

Grabó más de 10.000 shows a escondidas y ahora todo está disponible en internet

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

Compró una rifa de cien euros y ganó un Picasso valuado en un millón

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

El debut de esta modalidad será el 30 de abril, cuando arranque el juicio por el asesinato de un policía frente al Hospital Provincial
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Por Diego Veiga

La Ciudad

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia
Policiales

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa está inhibida

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1.000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Pésimas noticias para Central: Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Ovación
Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Por Pablo Mihal
Ovación

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

Pendino y Di Pasquale, los gimnastas del Rojo en los Juegos Suramericanos

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La reserva de Newells, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Policiales
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Golpe en un barrio cerrado de Pueblo Esther: 8 ladrones asaltaron a una familia

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

Nino, el hombre que recorre Rosario en bicicleta llevando sus plantines a los barrios

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Bartolacci: Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando

Bartolacci: "Sin respuestas, el potencial universitario se irá apagando"

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo
Policiales

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera el domingo

Médica del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

Por Lucas Aranda
La Región

En rutas nacionales de Santa Fe, camiones registran un siniestro vial cada 10 días

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina
Economía

El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones
La Región

Transporte interurbano: sin subsidios de Nación, Santa Fe aporta $193 mil millones

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Se desplomó en barrio Martin una antigua columna de la línea K

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
Motores

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

Clausuraron Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: cayeron dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia
La Región

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico que perdió a toda su familia

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis