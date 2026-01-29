La Capital | Economía | Paolo Rocca

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

El presidente reposteó un tuit en el que se indicaba que el CEO de Techint había apostado al fin del gobierno luego de los comicios bonaerenses

29 de enero 2026 · 20:50hs
El CEO del Grupo Techint

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, se convirtió en el nuevo objetivo de los ataques libertarios.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en el marco del conflicto desatado por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta. El cruce se dio a través de la red social X, donde el mandatario replicó y amplificó mensajes de usuarios críticos del empresario.

Milei reposteó una publicación de la cuenta “Ziberial” que acusaba a Rocca de intentar desestabilizar al gobierno libertario. “Que quede constancia de que Rocca (don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine poselecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”, afirmaba el mensaje original. Al citarlo, el presidente se limitó a agregar: “Dato”.

El jefe del Estado también destacó otros posteos en la misma línea, entre ellos uno que señalaba: “Visita a una amiga, canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prebendarios como Rocca. Qué más se puede pedir. Amo a JM”.

Además, Milei hizo propias las expresiones de un militante de LLA en Tierra del Fuego, que sostuvo que “parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral” y celebró que “el esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político”. Y cerró: , “Domadísimo, Don Chatarrín”.

El martes, el presidente ya había descalificado al empresario al referirse a él como “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Durante el cierre de La Derecha Fest, realizado en Mar del Plata, y sin mencionarlo explícitamente, Milei lanzó un duro mensaje contra sectores del empresariado: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”.

El origen

El conflicto con el dueño de Techint se originó a partir de la licitación de caños para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro, que el grupo perdió frente a la empresa india Welspun. La tensión escaló cuando la firma dejó trascender que analizaba avanzar con un reclamo antidumping, al considerar que los precios ofertados por la ganadora fueron desleales.

En Techint sostienen que Welspun utiliza chapas de origen chino y ofrece sus productos a valores inferiores a los costos, lo que configuraría una práctica de competencia desleal destinada a captar el mercado.

A pesar de los argumentos presentados por la compañía, que incluyeron el impacto positivo en el empleo local a través de plantas como Siat, en Valentín Alsina, y la denuncia pública contra la firma india, el gobierno decidió no revisar la adjudicación.

En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intervino en la discusión y precisó que la oferta de la empresa ganadora fue un 40% más baja que la presentada por Techint, dato que el oficialismo utilizó para justificar su decisión.

Aunque Rocca puso funcionarios claves en el gobierno de Milei y bancó la política económica a través de la Unión Industrial Argentina (UIA), en los últimos meses el empresario comenzó a tomar distancia de Milei.

En diciembre de 2025, durante el seminario ProPymes, advirtió: “El año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Donald Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China”, ante la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

La derrota en la licitación frente a Welspun tampoco fue el primer revés para el grupo en la era Milei.

Según consignó el diario Perfil, un antecedente que encendió alarmas en el holding fue la adjudicación de los dos tramos offshore y uno onshore —27 kilómetros en total— que conectan el Golfo San Matías con los barcos de licuefacción.

En esa oportunidad, el contrato quedó en manos de una empresa china y dejó fuera a Socotherm Americas, la pyme de Escobar integrada a la cadena de valor de Tenaris, también perteneciente al Grupo Techint.

Techint era un actor destacado en las licitaciones que hacía el Estado nacional. Ahora no hay obra pública y la licitación se hizo bajo derecho privado.

La paradoja

Paradojas del destino, Milei quedó asimilado a unas declaraciones que había realizado su archirrival, Axel Kicillof, en 2012. Cuando era viceministro de Economía, el actual gobernador respondió a críticas del empresario con una advertencia: “Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Rocca”.

Noticias relacionadas
El sector agropecuario mostró un aumento de 44,6% en noviembre, según informó el organismo provincial de estadística.

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Un conjunto de sindicatos de distintos espacios y centrales lanzó un plan de lucha contra la reforma laboral.

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

campana agricola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

La crisis de Lácteos Verónica compromete 700 puestos de trabajo.

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Ver comentarios

Las más leídas

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Brian Otero: Central Córdoba se merece saltar de categoría

Brian Otero: "Central Córdoba se merece saltar de categoría"

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas