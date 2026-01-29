Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

El presidente reposteó un tuit en el que se indicaba que el CEO de Techint había apostado al fin del gobierno luego de los comicios bonaerenses

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, se convirtió en el nuevo objetivo de los ataques libertarios.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en el marco del conflicto desatado por la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta. El cruce se dio a través de la red social X, donde el mandatario replicó y amplificó mensajes de usuarios críticos del empresario.

Milei reposteó una publicación de la cuenta “Ziberial” que acusaba a Rocca de intentar desestabilizar al gobierno libertario. “Que quede constancia de que Rocca (don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine poselecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”, afirmaba el mensaje original. Al citarlo, el presidente se limitó a agregar: “Dato”.

El jefe del Estado también destacó otros posteos en la misma línea, entre ellos uno que señalaba: “Visita a una amiga, canta con ella y después da un discurso dejando al descubierto a empresarios prebendarios como Rocca. Qué más se puede pedir. Amo a JM”.

Además, Milei hizo propias las expresiones de un militante de LLA en Tierra del Fuego, que sostuvo que “parte del empresariado prebendario apostó a que el cambio no sobrevivía al primer test electoral” y celebró que “el esquema de aprietes, operaciones y lobby clásico ya no condiciona al poder político”. Y cerró: , “Domadísimo, Don Chatarrín”.

El martes, el presidente ya había descalificado al empresario al referirse a él como “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Durante el cierre de La Derecha Fest, realizado en Mar del Plata, y sin mencionarlo explícitamente, Milei lanzó un duro mensaje contra sectores del empresariado: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”.

El origen

El conflicto con el dueño de Techint se originó a partir de la licitación de caños para el gasoducto Vaca Muerta–Río Negro, que el grupo perdió frente a la empresa india Welspun. La tensión escaló cuando la firma dejó trascender que analizaba avanzar con un reclamo antidumping, al considerar que los precios ofertados por la ganadora fueron desleales.

En Techint sostienen que Welspun utiliza chapas de origen chino y ofrece sus productos a valores inferiores a los costos, lo que configuraría una práctica de competencia desleal destinada a captar el mercado.

A pesar de los argumentos presentados por la compañía, que incluyeron el impacto positivo en el empleo local a través de plantas como Siat, en Valentín Alsina, y la denuncia pública contra la firma india, el gobierno decidió no revisar la adjudicación.

En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intervino en la discusión y precisó que la oferta de la empresa ganadora fue un 40% más baja que la presentada por Techint, dato que el oficialismo utilizó para justificar su decisión.

Aunque Rocca puso funcionarios claves en el gobierno de Milei y bancó la política económica a través de la Unión Industrial Argentina (UIA), en los últimos meses el empresario comenzó a tomar distancia de Milei.

En diciembre de 2025, durante el seminario ProPymes, advirtió: “El año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Donald Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China”, ante la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

La derrota en la licitación frente a Welspun tampoco fue el primer revés para el grupo en la era Milei.

Según consignó el diario Perfil, un antecedente que encendió alarmas en el holding fue la adjudicación de los dos tramos offshore y uno onshore —27 kilómetros en total— que conectan el Golfo San Matías con los barcos de licuefacción.

En esa oportunidad, el contrato quedó en manos de una empresa china y dejó fuera a Socotherm Americas, la pyme de Escobar integrada a la cadena de valor de Tenaris, también perteneciente al Grupo Techint.

Techint era un actor destacado en las licitaciones que hacía el Estado nacional. Ahora no hay obra pública y la licitación se hizo bajo derecho privado.

La paradoja

Paradojas del destino, Milei quedó asimilado a unas declaraciones que había realizado su archirrival, Axel Kicillof, en 2012. Cuando era viceministro de Economía, el actual gobernador respondió a críticas del empresario con una advertencia: “Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Rocca”.