La morosidad en los créditos a las familias volvió a subir durante julio

Un nuevo informe del Banco Central señaló que la irregularidad llegó a 12,9%. También se estancó el stock de préstamos

Según el Banco Central, la morosidad en los créditos a familias volvió a subir en el séptimo mes del año.

La morosidad en los créditos bancarios otorgados a familias trepó del 12,8% al 12,9% en julio, luego de la casi imperceptible mejora que se había observado en junio, según el informe de bancos del Banco Central (BCRA). Efectivamente, la suba de la morosidad se explicó más por el estancamiento del stock de crédito que por el aumento del saldo en pesos del financiamiento irregular, que viene desacelerándose.

A nivel de empresas, la incobrabilidad de las deudas subió del 3,5% al 3,6%, según el BCRA. En el sistema no financiero -que incluye a las fintech- pasó del 7,9% al 8,2%, según datos de la consultora 1816.

Con la morosidad en el ojo de la tormenta, los bancos y las fintech salieron a activar masivos planes de refinanciación, con mayor incidencia en la mora temprana (con atrasos de hasta 90 días). Este indicador había alcanzado, según fuentes del mercado, su nivel más alto en noviembre de 2025, cuando comenzaba a anticiparse el problema de los deudores que pasarían a ser irrecuperables.

La cantidad de morosos incobrables permanece estática porque los bancos y las fintech no están vendiendo las carteras a los estudios especializados en recupero. Esto puede explicarse porque la oferta es muy alta y abarata el costo de las carteras.

Actualmente, hay 20,9 millones de personas con crédito formal. De ellas, casi 6 millones son deudores morosos: 2,6 millones pertenecen a las fintech, mientras que 2,5 millones corresponden a bancos y 2,6 millones, a otros proveedores no financieros. Cabe destacar que una persona puede tener créditos en situación de mora con más de un prestador. Los 15 millones restantes están en situación regular.

El más alto

Pese a ello, el nivel de morosidad argentino es el más alto de Latinoamérica, mientras que, por el contrario, el volumen del crédito es el más bajo de la región. Esto implica que, si bien hay menos préstamos, existe una mayor proporción de incobrabilidad.

Actualmente, tras la suba registrada en 2024, 2025 y 2026, el crédito alcanzó el 13,1% del PBI, mientras que en otros países llega al 26,6% en México, al 74,9% en Brasil y al 75,6% en Chile. El promedio de la región es del 47,8%, casi cuatro veces el nivel argentino.

En ese contexto, las entidades bajo dirección estatal salieron a mejorar sus tasas. El Banco Ciudad redujo el jueves al 28% nominal anual (TNA) la tasa de interés destinada a refinanciar deudas en mora de tarjetas de crédito y préstamos personales. Además, el Banco Nación mejoró el viernes las condiciones para la refinanciación de deudas de clientes clasificados en Situación 3 o superior.