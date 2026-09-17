El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre

El PBI interrumpió el crecimiento que había mostrado en los cuatro trimestres anteriores en la medición desestacionalizada. La inversión cayó 11,1% interanual. El consumo se estancó

La economía argentina retrocedió en el segundo trimestre del año y volvió a mostrar señales de debilitamiento. El producto interno bruto (PIB) cayó 0,6% entre abril y junio frente a los primeros tres meses de 2026 , en la medición desestacionalizada, según el Informe de avance del nivel de actividad difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato marca un cambio respecto de la dinámica de los últimos trimestres. El PIB desestacionalizado había crecido 0,3% tanto en el segundo como en el tercer trimestre de 2025, aceleró a 1,1% en el cuarto y avanzó otro 0,7% durante los primeros tres meses de este año. En el segundo trimestre, en cambio, retrocedió 0,6%. La tendencia-ciclo, no obstante, mostró una variación positiva de 0,8%.

La comparación interanual ofrece otra fotografía. La estimación preliminar del Indec mostró que la actividad económica se ubicó 2% por encima del segundo trimestre de 2025, mientras que durante la primera mitad del año acumuló un crecimiento de 2,2% frente al mismo período del año pasado.

El enfriamiento respecto del primer trimestre se observó en varios de los principales componentes de la demanda. En términos desestacionalizados, el consumo privado cayó 2,4%, mientras que el consumo público disminuyó 2,3% y la formación bruta de capital fijo, que refleja la evolución de la inversión, retrocedió 0,8%. Las importaciones también bajaron 3,5%.

Las exportaciones fueron la excepción: crecieron 2,5% respecto del trimestre anterior, convirtiéndose en el único componente de la demanda informado por el organismo que mostró una variación positiva en la comparación desestacionalizada.

El consumo se estancó, la inversión cayó

La comparación contra el segundo trimestre de 2025 también expone diferencias importantes entre los componentes de la economía. Mientras el PIB creció 2%, el consumo privado avanzó apenas 0,4% interanual y el consumo público cayó 4,1%.

El dato más significativo estuvo en la inversión. La formación bruta de capital fijo se contrajo 11,1% interanual, mientras que las exportaciones de bienes y servicios reales aumentaron 13,7%. Las importaciones, por su parte, retrocedieron 8,6%.

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El Indec detalló que la caída de la inversión estuvo explicada por retrocesos en prácticamente todos sus principales componentes. La inversión en construcciones disminuyó 0,1% interanual y otras construcciones bajaron 8,2%, mientras que maquinaria y equipo se desplomó 15,2% y equipo de transporte cayó 22,1%.

Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional retrocedió 15,5% y el importado, 15%. En equipo de transporte, en tanto, la baja fue de 20,4% para el componente nacional y alcanzó el 24,9% en el importado.

#DatoINDEC

El producto interno bruto (#PIB) aumentó 2% interanual en el 2° trimestre de 2026 y registró un descenso de 0,6% en términos desestacionalizados https://t.co/HutY9yopfa pic.twitter.com/f7e68Tcpst — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

El movimiento por actividad

Por sectores productivos, el segundo trimestre mostró un escenario heterogéneo. Entre las actividades que más crecieron respecto del mismo período del año anterior se destacó la pesca, con un salto del 44,7%, seguida por explotación de minas y canteras, que avanzó 16,4%.

También tuvo un desempeño positivo la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento del 6,9% interanual. Electricidad, gas y agua avanzó 5%, mientras que la intermediación financiera aumentó 4,8%.

En cambio, la industria manufacturera cayó 2,1% respecto del segundo trimestre de 2025. La administración pública y defensa retrocedió 1,4% y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales bajaron 0,9%.

La construcción prácticamente no mostró variaciones, con una suba de apenas 0,2%, mientras que el comercio mayorista, minorista y reparaciones registró una variación cercana a cero. Hoteles y restaurantes avanzaron 1,6% y transporte, almacenamiento y comunicaciones crecieron también 1,6%.