Cartelera económica: Bernardo Kosacoff diserta sobre desarrollo El economista especializado en industria dará una conferencia en el auditorio Coinag, invitado por el IDR. Se vienen las jornadas de economía crítica. Faro traza el rumbo de la innovación en el agro 20 de septiembre 2026 · 08:15hs

Bernardo Kosacoff, docente, investigador y ex director de la Cepa en Argentina, estará el jueves en Rosario.

En un momento crítico para la producción argentina, uno de los investigadores más importantes del país sobre desarrollo económico ofrecerá una conferencia en Rosario. Se trata de Bernardo Kosacoff, quien disertará el jueves 24 de septiembre, en el marco de una nueva edición de la Diplomatura en Gestión del Desarrollo Regional. Kosacoff disertará sobre "Las tres Argentinas: economía, desarrollo y futuro", el jueves a las 8.30 en el auditorio Coinag, Bv Rondeau 3633. La actividad está organizada por el Instituto de Desarrollo Regional y el Grupo Coinag como parte del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El encuentro dará uenta, con números, análisis y aportes conceptuales, de las realidades y desafíos que presentan los distintos sectores económicos de la Argentina. Inscripciones: https://forms.gle/8fh3m7PdoporGEc96

Jornadas de Economía Crítica en Rosario Del 1º al 31 de octubre se realizarán en la Facultad de ciencias Econóicos de la Universidad Nacional de Rosario las XIX Jornadas de Economía Crítica (JEC) y VIII Jornadas de Economía Feminista (JEF), organizadas por la Sociedad de Economía Crítica (SEC). Las jornadas constituyen un espacio para el debate franco, plural e interdisciplinario de propuestas y ponencias de docentes, graduados, investigadores, activistas y estudiantes para contribuir a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su crítica. Los ejes temáticos son macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; enseñanza de la economía; pobreza y distribución del ingreso y economía popular, social y solidaria. Toda la información en la web.

Faro: la tecnología en el campo El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación.