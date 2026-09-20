La Capital | Economía | Bernardo Kosacoff

Cartelera económica: Bernardo Kosacoff diserta sobre desarrollo

El economista especializado en industria dará una conferencia en el auditorio Coinag, invitado por el IDR. Se vienen las jornadas de economía crítica. Faro traza el rumbo de la innovación en el agro

20 de septiembre 2026 · 08:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bernardo Kosacoff

Bernardo Kosacoff, docente, investigador y ex director de la Cepa en Argentina, estará el jueves en Rosario.

En un momento crítico para la producción argentina, uno de los investigadores más importantes del país sobre desarrollo económico ofrecerá una conferencia en Rosario. Se trata de Bernardo Kosacoff, quien disertará el jueves 24 de septiembre, en el marco de una nueva edición de la Diplomatura en Gestión del Desarrollo Regional. Kosacoff disertará sobre "Las tres Argentinas: economía, desarrollo y futuro", el jueves a las 8.30 en el auditorio Coinag, Bv Rondeau 3633. La actividad está organizada por el Instituto de Desarrollo Regional y el Grupo Coinag como parte del Programa de Infraestructura Regional para la Integración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El encuentro dará uenta, con números, análisis y aportes conceptuales, de las realidades y desafíos que presentan los distintos sectores económicos de la Argentina. Inscripciones: https://forms.gle/8fh3m7PdoporGEc96

Jornadas de Economía Crítica en Rosario

Del 1º al 31 de octubre se realizarán en la Facultad de ciencias Econóicos de la Universidad Nacional de Rosario las XIX Jornadas de Economía Crítica (JEC) y VIII Jornadas de Economía Feminista (JEF), organizadas por la Sociedad de Economía Crítica (SEC). Las jornadas constituyen un espacio para el debate franco, plural e interdisciplinario de propuestas y ponencias de docentes, graduados, investigadores, activistas y estudiantes para contribuir a la apertura de nuevos horizontes y caminos para la economía política y su crítica. Los ejes temáticos son macroeconomía y política económica; deuda, finanzas públicas y sistema financiero; enseñanza de la economía; pobreza y distribución del ingreso y economía popular, social y solidaria. Toda la información en la web.

Faro: la tecnología en el campo

El Foro Agroindustrial Argentino (FARO) realizará su tercera edición el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte, de Rosario. Bajo el lema "Campo G-Zero", el encuentro convocará a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos que enfrenta el agro en un escenario global atravesado por la geopolítica, la innovación y los cambios en los mercados. Entre los primeros expositores confirmados se encuentran el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa, quien abordará el impacto de la geopolítica en el nuevo orden mundial; Roberto Vassolo, del IAE Business School, que analizará las estrategias empresariales para un contexto de creciente incertidumbre; y Juan Pablo Cosentino, con una exposición centrada en tecnología e innovación.

Noticias relacionadas
La fabricación de maquinaria de uso agropecuario registró una fuerte baja.

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Las butacas de la Chevrolet Tracker de General Motors se hacían en la planta de Adient de Pueblo Esther

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Las obras de TGN en Santa Fe incluye 147 km de cañerías y potencia en plantas para reforzar el abastecimiento.

Más gas de Vaca Muerta para Santa Fe: TGN lanzó un proyecto de inversión

El informe señala que 7 de 24 jurisdicciones argentinas y 14 de 18 sectores relevados mostraron retrocesos en el último año.

La Argentina perdió 709 empresas en un mes y más de 16.000 en el último año

Ver comentarios

Las más leídas

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Lo último

Las obras en el Centro Comercial a Cielo Abierto de Puerto San Martín avanzan en una nueva etapa

Las obras en el Centro Comercial a Cielo Abierto de Puerto San Martín avanzan en una nueva etapa

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Capacitación gratuita: nuevos diplomados y más cursos de oficios en el departamento General López

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Los departamentos de Corrientes al 200 acumulan décadas habitados, aunque no cuentan con el trámite municipal. Todavía lo están gestionando

Insólito: el consorcio de un edificio del centro lleva 20 años tramitando el final de obra

Por Carina Bazzoni
Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en plena costa central

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva
La Ciudad

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Salvaron el edificio de Berlín y tendrá una propuesta gastronómica y cultural

Ovación
Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central juega con el Bicho de La Paternal, pero mira más allá del horizonte

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

Central recupera a un referente para Argentinos y tiene una baja más para la final con Estudiantes

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Policiales
Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

La Ciudad
Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: domingo con alerta naranja por tormentas fuertes

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Llega la quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario desde otra perspectiva

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Las infracciones graves de tránsito cayeron un 72% en los últimos tres años en Rosario

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino
Política

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Por Claudio Berón
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: Almirón y una semana para que el pueblo canalla lo abrace o lo suelte definitivamente

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada
Policiales

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos
Economía

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27