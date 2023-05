Massa anunció la suba del 30% en el límite de las tarjetas

En el encuentro estuvieron Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica; José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo; Miguel Angel Pesce, y presidente del Banco Central, entre otros. Por los banco, hubo representantes de la asociacióde bancos públicos y privados, Abappra, y de las entidades privadas de capitales nacionales, Adeba.

Horas antes, Massa presentó una nueva línea de financiamiento por u$s 130 millones, destinada a mejorar la productividad de pequeñas y medianas y ayudar a la transición de las pymes argentinas hacia la industria 4.0.

“Van a entrar a la Argentina u$s 130 millones del BID y del Banco Centroamericano para acompañar a las pymes en el camino del desarrollo, y también nos va a permitir fortalecer de alguna manera nuestras reservas”, señaló. Y agregó que “en un año normal Argentina iba a exportar u$s 100.000 millones, pero este año por la sequía nos van a faltar más de u$s 15.000 millones de lo que habíamos proyectado”.

En ese sentido, Massa aseguró que “la cuenta que golpea las exportaciones, si se compensa, lastima las importaciones”. De ahí los esfuerzos para “achicar la demanda de dólares mejorando la compra de energía, terminando el gasoducto, armando un cronograma de producción con el sector automotriz, y cronogramas de importaciones con el sector de laboratorios”.

“También tenemos proyectado de mayo a agosto un cronograma de uso de yuanes por el equivalente a u$s 5.000 millones para de alguna manera compensar esa falta de divisas, con dólares, yuanes y planificación económica”, añadió el ministro.

El Banco Central cerró ayer con un saldo positivo de u$s 31 millones, con lo que extendió la racha de compras a 12 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de u$s 94 millones. En ese marco, el dólar minorista cerró a $ 245,02 promedio, con una suba de $ 1,43. El blue marcó un incremento de cuatro pesos, a $ 490, el CCL avanzó 0,1%, a $ 493,50 y el MEP cedió 0,2%, a $ 464,27.

Universitarios y gastronomía ajustan sus paritarias

Las federaciones gremiales de docentes universitarios y el Ministerio de Educación de la Nación acordaron sumar 3% a los aumentos salariales ya pactados. Fue durante un encuentro realizado ayer de la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario, convocado de urgencia luego de que se conociera el dato de la inflación de abril (8,4%). La reunión se realizó a pedido de la representación sindical.

El mes pasado, y debido también a esta escalada inflacionaria, se había acordado con el gobierno adelantar los incrementos que ya tenían pactados, quedando un ajuste del 8% para el mes de abril y uno del 6% para mayo. “Hemos logrado actualizar nuevamente nuestros salarios para no correr detrás de la inflación pero en este contexto de gran incertidumbre económica resulta muy complicado poder firmar un programa salarial que nos dé certidumbre y previsibilidad”, opinó el secretario general de Fagdut, Norberto Heyaca.

Por otra parte, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) acordó una nueva recomposición salarial del 15% abonado con el salario del mes de mayo, lo que elevó la paritaria total 2022/2023 al 115%. Asimismo, se abrió el acuerdo paritario 2023/2024 con un porcentaje total del 120% a pagarse en tramos.