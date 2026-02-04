El diario Washington Post despide a una tercera parte de su personal

El director editorial anunció el "amplio reajuste estratégico con una reducción significativa de personal" y dijo que "todos los departamentos se verán afectados"

El diario estadounidense Washington Post despidió este miércoles aproximadamente a una tercera parte de su personal, en un recorte que afecta prácticamente a todas las secciones, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros.

El director editorial del Post, Matt Murray, anunció el "amplio reajuste estratégico con una reducción significativa de personal" y aseguró que se trata de una medida dolorosa pero necesaria para fortalecer la posición del medio y adaptarse a los cambios en los hábitos de los usuarios.

"Todos los departamentos se verán afectados. Política y Gobierno seguirá siendo nuestra sección más importante y seguirá siendo fundamental para nuestro compromiso y el crecimiento de suscriptores", indicó Murray en una reunión virtual con todos los empleados. Más tarde, el personal comenzó a recibir correos electrónicos: unos indicaban que se conservaba su puesto, otros comunicaban el despido.

Los rumores de recortes habían circulado durante varias semanas, desde que se filtró que los reporteros que tenían previsto viajar a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno no realizarían la cobertura.

“Es una noticia devastadora para cualquiera que se preocupe por el periodismo en Estados Unidos y, a decir verdad, en todo el mundo”, dijo Margaret Sullivan, profesora de periodismo en la Universidad de Columbia y excolumnista en el Post y The New York Times. “El Washington Post ha sido tan importante de tantas formas en la cobertura de noticias, deportes y cultura”, añadió.

El multimillonario Jeff Bezos, actual propietario del Post y hasta hace poco más de un año gran defensor de la marca, mantuvo silencio sobre el destino de la organización.

El diario perdió muchos suscriptores, en parte debido a algunas de las decisiones de Bezos, como retirar su respaldo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024 ante el republicano Donald Trump y ordenar un giro más conservador en las páginas de opinión.

Washington Post no revela su número de suscriptores (se estima que ronda los dos millones) y tampoco especifica el número de personas que integran su plantilla.

Los problemas del Post se contraponen con su competidor The New York Times, que estuvo creciendo en los últimos años en gran parte debido a inversiones en productos secundarios como su sitio de juegos y las recomendaciones de productos de Wirecutter. El Times duplicó su personal durante la última década.