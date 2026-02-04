La Capital | Información General | Diario

El diario Washington Post despide a una tercera parte de su personal

El director editorial anunció el "amplio reajuste estratégico con una reducción significativa de personal" y dijo que "todos los departamentos se verán afectados"

4 de febrero 2026 · 21:07hs
El diario Washington Post despide a una tercera parte de su personal

El diario estadounidense Washington Post despidió este miércoles aproximadamente a una tercera parte de su personal, en un recorte que afecta prácticamente a todas las secciones, varias oficinas en el extranjero y su cobertura de libros.

El director editorial del Post, Matt Murray, anunció el "amplio reajuste estratégico con una reducción significativa de personal" y aseguró que se trata de una medida dolorosa pero necesaria para fortalecer la posición del medio y adaptarse a los cambios en los hábitos de los usuarios.

>> Leer más: Elon Musk dice tener la solución al gasto de energía de las IA: llevar sus centros de datos al espacio

Según The New York Times, casi 300 empleados fueron despedidos sobre un total de aproximadamente 800 trabajadores.

"Todos los departamentos se verán afectados. Política y Gobierno seguirá siendo nuestra sección más importante y seguirá siendo fundamental para nuestro compromiso y el crecimiento de suscriptores", indicó Murray en una reunión virtual con todos los empleados. Más tarde, el personal comenzó a recibir correos electrónicos: unos indicaban que se conservaba su puesto, otros comunicaban el despido.

Los rumores de recortes habían circulado durante varias semanas, desde que se filtró que los reporteros que tenían previsto viajar a Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno no realizarían la cobertura.

“Es una noticia devastadora para cualquiera que se preocupe por el periodismo en Estados Unidos y, a decir verdad, en todo el mundo”, dijo Margaret Sullivan, profesora de periodismo en la Universidad de Columbia y excolumnista en el Post y The New York Times. “El Washington Post ha sido tan importante de tantas formas en la cobertura de noticias, deportes y cultura”, añadió.

El multimillonario Jeff Bezos, actual propietario del Post y hasta hace poco más de un año gran defensor de la marca, mantuvo silencio sobre el destino de la organización.

El diario perdió muchos suscriptores, en parte debido a algunas de las decisiones de Bezos, como retirar su respaldo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024 ante el republicano Donald Trump y ordenar un giro más conservador en las páginas de opinión.

Washington Post no revela su número de suscriptores (se estima que ronda los dos millones) y tampoco especifica el número de personas que integran su plantilla.

Los problemas del Post se contraponen con su competidor The New York Times, que estuvo creciendo en los últimos años en gran parte debido a inversiones en productos secundarios como su sitio de juegos y las recomendaciones de productos de Wirecutter. El Times duplicó su personal durante la última década.

Noticias relacionadas
musk promete solucionar el gasto de energia de ia: centros de datos espaciales

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: centros de datos espaciales

La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado negro de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal. Hace más de tres semana que permanece en Brasil

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

El empleador debe abonar el salario antes del cuarto día hábil del mes siguiente al período trabajado

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

El asteroide 2024 YR4 activó protocolos internacionales de prevención comandados por la NASA

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Quini 6 Rosario Challenger: una molestia dejó a Ambrogi fuera de carrera

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe fue la primera en expresarse. En Rosario existen siete propuestas, tres de ellas buscan eliminar a los cuidacoches
Exigen una ley provincial para erradicar la actividad de los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Ovación
Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Leones FC abrió las puertas para mostrar su trabajo de cara al debut en la Primera C

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Policiales
Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

La Ciudad
Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó
La Ciudad

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales
Policiales

Caso Jeremías Monzón: audiencia a puertas cerradas y medidas confidenciales

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos
POLICIALES

Ladrón se defendió a ladrillazos y apareció en un contenedor de residuos

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos
La Ciudad

Santa Fe inaugura siete nuevos establecimientos educativos

Está dispuesto a ir donde le digan: aseguran que Jagger quiere conocer a Milei
Política

"Está dispuesto a ir donde le digan": aseguran que Jagger quiere conocer a Milei

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad
Política

El gobierno reglamentó la ley de Emergencia de Discapacidad

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores
Política

Reforma laboral: según Bullrich está acordado el 95 % y faltan gobernadores

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero
Información General

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27 % menos de pasajeros que en 2024

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut
Información General

Cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe en los incendios en Chubut