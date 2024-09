Martínez: "Milei busca una legitimación del plan de ajuste que está implementando"

“Supuestamente los que no sabemos de matemática somos nosotros pero a las pocas horas del discurso de Milei salieron sus ministros y diputados a corregir sus cifras”, disparó el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez. El legislador rosarino, que fue blanco de chicanas presidenciales durante la presentación del proyecto de presupuesto nacional, devolvió gentilezas en el marco de las repercusiones que tuvo ese discurso y las estimaciones incluidas en la ley de leyes.

La exigencia de Milei a los gobernadores para que avancen con un ajuste adicional de u$s 60 mil millones provocó la confusión y la ira de los mandatarios provinciales, y obligó a distintos tipos de aclaraciones desde el oficialismo. El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, dijo que en realidad el ajuste debería ser de u$s 20 mil millones. Los funcionarios que se reunieron con los jefes territoriales de Juntos por el Cambio, directamente les dieron a entender que no tomen seriamente esas cifras.