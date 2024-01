Los dólares bursátiles registraron la mayor suba semanal de los últimos tres meses

El Banco Central compró u$s 631 millones en la primera semana del 2024.

El Banco Central adquirió u$s 189 millones en el mercado oficial de cambios y sumó u$s 631 millones en la primera semana de 2024.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 3,75, apenas cinco centavos arriba de los $3,70 de corrección total en la semana anterior”, dijo el operador de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana.

Por su parte, el denominado dólar tarjeta para compras en el exterior avanzó al final de la jornada 0,1%, en $ 1.331,20.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 308 millones. En el sector de del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 19 millones y en el Rofex por u$s 244 millones.

La Bolsa porteña, por su parte, subió 5%, al quedar en 1.055.381,110 puntos, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street operan con altibajos. En el panel líder del Merval, los ascensos fueron encabezadas por las acciones de Mirgor (18,3%), seguido de Telecom Argentina (10%), Ternium Argentina (8%) y Central Puertos (7,9%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron subas de hasta 8%, mientras que los títulos en dólares reflejaron descensos de hasta 2,6%. En este marco, el riesgo país cerró en 1.998 unidades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió el jueves a un grupo de representantes de los bancos para analizar alternativas relativas a un megacanje de la deuda en pesos del Tesoro. Según admitieron fuentes del gobierno se buscó tener un termómetro del sector.

La propuesta que se analiza incluiría todos los vencimientos de la deuda en moneda local previstos para este año, que hoy equivalen a alrededor de $ 57 billones (unos u$s 71.000 millones) en bonos en pesos, con el objetivo de “patearlos para 2025”. El objetivo del gobierno es llevar los vencimientos a cero. El canje sería voluntario y los bonos serán hechos a la medida de las necesidades de los bancos.

En el mercado de granos, la soja y el maíz cerraron la última jornada de la semana con caídas en sus cotizaciones en Chicago, por la presión que ejerce la situación climática en Sudamérica y la mala performance exportadora de Estados Unidos.

El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,97% (u$ 4,50) hasta u$s 459,20 la tonelada. Los fundamentos de la baja radicaron en nuevas lluvias sobre el centro y el norte de Brasil, ambas regiones afectadas por un marcado déficit hídrico desde octubre y que podría traer consecuencias productivas para el cultivo.

La promoción del Bopreal

En tanto, autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Secretaría de Comercio se reunieron el viernes con empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) para repasar distintas alternativas que mejoren el atractivo del bono para importadores con deuda comercial denominado Bopreal.

El encuentro, que duró casi dos horas, fue organizado por el Gobierno para seducir a los empresarios a suscribirse a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, estimado en más de u$s 60.000 millones.

Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027. Con estos bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales.

Las dos licitaciones realizadas hasta el momento encontraron una muy baja demanda por parte de los importadores.

Fuentes empresarias señalaron que en la reunión, los funcionarios explicaron las ventajas que, a su entender, tienen los Bopreal. “Ellos confían en que el bono va a caminar pero nosotros tenemos dudas; creemos que al instrumento aún le faltan algunas zanahorias para que sea más atractivo”, dijeron.

Los hombres de negocios propusieron alternativas como un mayor acceso al mercado único y libre de cambios (MULC) para quienes entren al Bopreal o la posibilidad de anticipar una parte en el CCL.