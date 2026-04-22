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Los alquileres subieron más que la inflación proyectada en abril

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, los precios del arrendamiento subieron entre 5,6% y 6,3, según la cantidad de ambientes. El salario mínimo, vital y móvil no alcanza para alquilar un monoambiente

22 de abril 2026 · 09:03hs
Los precios de los alquileres

Los precios de los alquileres, un dolor de cabeza.

Los precios de oferta de alquileres de departamentos aumentaron en abril entre 5,6% y 8,3%, según la cantidad de ambientes. El costo de alquilar subió por encima de la inflación proyectada para el mes. La diferencia interanual se ubica en torno de los diez puntos porcentuales. Así lo señaló el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) en su último informe mensual, en el que destaca que el salario minimo, vital y móvil ya no alcanza para cubrir el arrendamiento de un monoambiente.

Según el informe del Ceso, los precios de oferta de departamentos de uno, dos y tres ambientes experimentaron incrementos del 5,6%, 6,7% y 8,3% respectivamente, en comparación con marzo.

La mediana de los precios de monoambientes es de $ 380.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $ 480.000 y la de tres ambientes $ 650.000. Los aumentos interanuales fueron de 46,2%, 37,1% y 44,4% respectivamente.

Los valores no incluyen expensas, que en promedio alcanzan al 15,4% del costo de alquiler.

Ingresos magros

Los jubilados que tienen un ingreso de $ 450.319 deben gastar el 84,4% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. Por otro lado, el salario mínimo, vital y móvil, de $ 357.800, está por debajo del alquiler de un monoambiente y solo alcanza para cubrir el 94,2% del mismo.

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 33,3% al primer día hábil de abril.

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