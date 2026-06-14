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La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Los comisarios deportivos de la FIA castigaron duro al argentino, mientras que a Hamilton lo indultaron pronto. Bajó del 8° al 10° puesto en Barcelona

14 de junio 2026 · 15:21hs
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Colapinto delante de Gasly

Colapinto delante de Gasly, antes de que el equipo Alpine ordenó que lo dejen pasar en Barcelona.

La doble vara de medir de la FIA quedó una vez más al descubierto con el duro castigo que le dio a Franco Colapinto por infligir banderas amarillas en régimen de VSC. Por el mismo motivo, a Lewis Hamilton lo indultó rápido en carrera. Así, bajó del 8° al 10° lugar en Barcelona, y en vez de sumar 4 puntos solo sumó uno.

Después de que Fernando Alonso dejara estacionado el Aston Martin en un lugar inconveniente y decretaran el safety car virtual en la vuelta 41, inmediatamente se informó que investigaban al posterior ganador, Hamilton, y a Colapinto por infligir el régimen de bandera amarilla.

A las pocas vueltas de reiniciada la competencia, y ya con Hamilton en punta, la FIA desestimó la supuesta infracción del inglés de Ferrari, pero de Colapinto dijo que se iba a determinar una decisión al final de la carrera. Primera señal de alarma.

Los comisarios citaron a declarar al argentino y luego le impusieron una dura sanción. Si era de 5 segundos, hubiera quedado 9° detrás de Liam Lawson, pero le dieron 10 y quedó detrás del compañero del neocelandés, Arvid Lindblad, de Racing Bulls. Así, bajó del 8° al 10 ° puesto.

>>Leer más: El mensaje a Aníbal Colapinto de un ex piloto argentino que corrió con Senna, por una nota de La Capital

Y no solo eso, le dieron 1 punto de castigo en la superlicencia.

Pero aún parece peor cuando se lee el informe, de que Colapinto en realidad "sí" redujo la velocidad al llegar al punto de la bandera amarilla pero no lo suficiente: "Los comisarios notan que el piloto redujo dentro del sector de bandera amarilla simple, pero no en la medida necesaria". Y le aplican la penalización mínima.

La FIA rápida para desestimar

Así como la FIA no dudó con Hamilton, tampoco lo hizo en el comienzo de la carrera con las evidentes infracciones cometidas por Nico Hulkenberg y el mismo Lindblad, que cortaron la segunda curva y con eso evitaron que Colapinto quedara delante de ellos tras la largada.

Antes de llegar a esa segunda curva Colapinto ya los había superado, pero no solo no devolvieron la posición, sino que recién en la vuelta 11, y luego de que el argentino fuera superado por Isack Hadjar, los comisarios no culparon a los dos pilotos e hicieron seguir.

Colapinto había advertido a su ingeniero de pista de lo que había pasado y Stuart Barlow le contestó que estaban investigando. No dijo más nada cuando salió la decisión. Su próxima intervención fue cuando le pidió al argentino que dejara pasar a Pierre Gasly, lo que lo enojó mucho.

A propósito de eso, el francés estaba delante de Colapinto cuando debía entrar a boxes a hacer su última parada y seguro iba a perder la posición. Pero salió el VSC, lo aprovechó a cambiar y salió justo delante de su compañero de equipo. Así terminaron y nunca le devolvió gentilezas.

Ese VSC, como pasó en otras ocasiones, perjudicó a Colapinto. Y encima llegó con el bonus track de la sanción.

Y una perlita más respecto a la situación de la largada. Por cortar la misma curva de Hulkenberg y Lindblad, en el sprint de la F-2 el argentino Nicolás Varrone fue penalizado. Distinta vara de medir, como tiene acostumbrado la FIA.

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