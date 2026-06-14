Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez era la favorita pero perdió por fallo unánime frente a la mexicana Estefany Alegria. La pelea se celebró en Orlando (Estados Unidos)

La mexicana Estefany Alegria conecta en el rostro de La Princesita Bermúdez en la pelea de boxeo realizada en Orlando.

Evelin Bermúdez no pudo retener la triple corona mundial minimosca (OMB, FIB y AMB ) de boxeo . Fuera de los pronósticos, que colocaban a la Princesita como favorita, perdió por amplio margen en las tarjetas frente a la mexicana Estefany Alegria. Los tres jueces fallaron a favor de la azteca (99-91, 99-91 y 100-90).

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez nunca logró dominar el combate realizado en el Caribe Royale de Orlando (Estados Unidos).

Desde el inicio de la pelea, tuvo que soportar el asedio constante de la mexican a, decidida a desplegar un plan agresivo para arrebatarle los tres cinturones.

La Princesita se fue soltando a medida que transcurría el combate y buscó asumir una postura más ofensiva, pero fue siempre Alegria la que conectó los mejores golpes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2065975285409894431&partner=&hide_thread=false FINAL 10 OF THE IBF/WBA/WBO WORLD JR. FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP BOUT!



Evelin Bermudez vs. Estefany Alegria



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La lectura de los tarjetas de los jurados fueron un reflejo de lo sucedido durante los 10 rounds. Alegría se quedó con los tres cinturones que pertenecían a la Princesita.

Bermúdez perdió en su quinta defensa de los cinturones mundiales minimosca OMB y FIB, y en la primera ocasión del AMB.

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Para la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez fue la segunda derrota que sufrió en su carrera, con 22 triunfos, de los cuales 8 fueron por nocaut.

El récord de Alegria quedó en 15 triunfos, 4 antes del límite, y un traspié

El combate fue el primero que realizó Bermúdez con la importante empresa promotora (Most Valuable Promotions). "Firmamos un contrato por varias peleas allá, lo cual es un paso muy importante porque es un nivel muy alto", comentó la boxeadora antes de viajar a Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2065975433053470749&partner=&hide_thread=false ESTEFANY ALEGRIA … THE NEWWW!



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"Todo dependerá de los resultados, pero la idea es tener continuidad en Estados Unidos", añadió. Con la pérdida de los tres cinturones del mundo se espera que sigan abierta las puertas del extranjero con la promotora. Una derrota no puede opacar su campaña.

Con la pérdida de la triple corona, la Princesita Bermúdez no podrá cumplir el sueño de pelear por la obtención del restante cinturón del mundo minimosca, el de la AMB, en poder de la mexicana Lourdes Juárez.