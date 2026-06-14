La Capital | Ovación | boxeo

Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez era la favorita pero perdió por fallo unánime frente a la mexicana Estefany Alegria. La pelea se celebró en Orlando (Estados Unidos)

14 de junio 2026 · 17:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
La mexicana Estefany Alegria conecta en el rostro de La Princesita Bermúdez en la pelea de boxeo realizada en Orlando. 

La mexicana Estefany Alegria conecta en el rostro de La Princesita Bermúdez en la pelea de boxeo realizada en Orlando. 

Evelin Bermúdez no pudo retener la triple corona mundial minimosca (OMB, FIB y AMB ) de boxeo. Fuera de los pronósticos, que colocaban a la Princesita como favorita, perdió por amplio margen en las tarjetas frente a la mexicana Estefany Alegria. Los tres jueces fallaron a favor de la azteca (99-91, 99-91 y 100-90).

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez nunca logró dominar el combate realizado en el Caribe Royale de Orlando (Estados Unidos).

Desde el inicio de la pelea, tuvo que soportar el asedio constante de la mexicana, decidida a desplegar un plan agresivo para arrebatarle los tres cinturones.

La Princesita Bermúdez, ante una dura rival

La Princesita se fue soltando a medida que transcurría el combate y buscó asumir una postura más ofensiva, pero fue siempre Alegria la que conectó los mejores golpes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2065975285409894431&partner=&hide_thread=false

La lectura de los tarjetas de los jurados fueron un reflejo de lo sucedido durante los 10 rounds. Alegría se quedó con los tres cinturones que pertenecían a la Princesita.

Bermúdez perdió en su quinta defensa de los cinturones mundiales minimosca OMB y FIB, y en la primera ocasión del AMB.

>> Leer más: "Voy a ser campeona mundial": la premonición cumplida de la boxeadora Leona Bustos

Para la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez fue la segunda derrota que sufrió en su carrera, con 22 triunfos, de los cuales 8 fueron por nocaut.

El récord de Alegria quedó en 15 triunfos, 4 antes del límite, y un traspié

El combate fue el primero que realizó Bermúdez con la importante empresa promotora (Most Valuable Promotions). "Firmamos un contrato por varias peleas allá, lo cual es un paso muy importante porque es un nivel muy alto", comentó la boxeadora antes de viajar a Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MostVpromotions/status/2065975433053470749&partner=&hide_thread=false

"Todo dependerá de los resultados, pero la idea es tener continuidad en Estados Unidos", añadió. Con la pérdida de los tres cinturones del mundo se espera que sigan abierta las puertas del extranjero con la promotora. Una derrota no puede opacar su campaña.

Con la pérdida de la triple corona, la Princesita Bermúdez no podrá cumplir el sueño de pelear por la obtención del restante cinturón del mundo minimosca, el de la AMB, en poder de la mexicana Lourdes Juárez.

Noticias relacionadas
Agustín Canelito Travaglini lanza un zurdazo ante el platense Iván Tarraga. El rosarino ganó. Fue su gran victoria en la mítica Federación Argentina de Boxeo.

Boxeo: el rosarino que cambió la computadora por los guantes y hoy es campeón provincial

Jorge Almirón pretende que Central se refuerce de la mejor manera para el segundo semestre del año.

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Los futbolistas de Alemania celebran, mientras los de Curazao sufren la goleada en contra. Gran arranque del equipo teutón en el Mundial 2026.

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

Colapinto delante de Gasly, antes de que el equipo Alpine ordenó que lo dejen pasar en Barcelona.

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Ver comentarios

Las más leídas

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

Lo último

Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Boxeo: La Princesita Bermúdez se quedó sin la triple corona del mundo

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque entre dos helicópteros en Brasil

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Las piezas audiovisuales apuntan a generar conciencia sobre la importancia del respeto a las normas viales. El mal estacionamiento se encuentra en el podio de las multas

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Por Matías Petisce
La Ciudad

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Médiums: relatos y experiencias de quienes aseguran que pueden conectarse con los muertos

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

La temperatura se acercará a 0° este domingo para empezar a despedir el otoño

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Seis muertos en Río de Janeiro tras un choque de helicópteros, entre ellos el youtuber Gaspi

Federico Braun: Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina

Federico Braun: "Ahora somos líderes absolutos en el interior de Argentina"

Newells: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Ovación
Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

La FIA durísimo con Colapinto: le dio 10 segundos y lo bajó al décimo lugar

Policiales
Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

Zona oeste: capturan a cuatro personas con 20 kilos de carne

La Ciudad
Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas
La Ciudad

Contra la doble fila: el municipio lanzó una campaña para agilizar el ingreso y egreso de las escuelas

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Operativo Invierno: jubilados y universitarios hacen cola en plazas por un plato de comida

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Un gesto solidario: en un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: tres estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Por Morena Pardo
Zoom

Pulp volvió a visitar Argentina y demostró por qué siempre hay una fiesta más

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos
policiales

Crimen del policía federal en Rosario: dos nuevos detenidos tras 35 allanamientos

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin
Política

Adorni y su pendrive: la Justicia pidió rastrear la cotización histórica del bitcoin

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia
Economía

El índice de precios de mayo subió 2,3% en la provincia

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones
La Ciudad

A días del inicio del invierno, los locales de indumentaria ya lanzaron liquidaciones

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Niebla impenetrable: tras el inédito fenómeno climático, vuelve el sol a Rosario

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña
Información General

Condenaron al medio hermano de Senesi en Miami por el intento de secuestro de una niña

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince
Policiales

Robo calificado en San Lorenzo: detuvieron a un presunto ladrón con el sistema Lince

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

Por Lucas Aranda
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, quedó un solo sospechoso detenido

La transición energética tracciona nuevas inversiones
Economía

La transición energética tracciona nuevas inversiones

20 de Junio

Por Gustavo E. Feldman / Abogado
Cultura

20 de Junio

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

Por Martín Stoianovich
Policiales

El calvario del hombre prendido fuego por policías e incriminado con una causa armada

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: viento y un último pulso de humedad antes de la llegada del frío invernal

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba necesita cerrar de la mejor manera el semestre ante el Gallego

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario
policiales

Juicio por jurados: doce vecinos emitieron el primer veredicto en Rosario

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Jockey y Duendes se roban la atención en la 8va. fecha del Regional del Litoral

Prohibición de cuidacoches: La mejor política criminal es una buena política social
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: "La mejor política criminal es una buena política social"