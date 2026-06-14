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Central sale al mercado de pases en busca de refuerzos con el cupo de extranjeros al límite

En Arroyito hoy ya cinco jugadores de afuera, pero no se descarta la posibilidad de uno más. Si es así, El Canalla debe afinar la puntería en la búsqueda

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de junio 2026 · 16:32hs
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Jorge Almirón pretende que Central se refuerce de la mejor manera para el segundo semestre del año.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Jorge Almirón pretende que Central se refuerce de la mejor manera para el segundo semestre del año.

Como en cada mercado de pases, la búsqueda es minuciosa, detallada, sobre todo en los puestos en los que se intentan cubrir. Central anda en eso, pero teniendo en cuenta también el cupo de extranjeros, un terreno en el que se deberá mover con mucha inteligencia.

Uno de los puestos a cubrir es el del centrodelantero tras la partida de Veliz a Bahía de Brasil y el rastreo de nombres se viene haciendo por los distintos mercados, desde el argentino hasta los del exterior.

Se hace referencia a ese puesto en particular por lo difícil que resulta encontrar un nombre que reúna todas las condiciones requeridas por el entrenador Jorge Almirón y que, por supuesto, esté dentro de las posibilidades económicas del club de Arroyito.

El delantero de área, la prioridad

De lo poco que trascendió, el delantero de área es la prioridad y hacia allí apuntan todos los cañones. Y si es difícil hallarlo en el mercado interno se hará un intento por sumar a alguien de afuera. También está la posibilidad de que sea un argentino militando en el exterior.

>>Leer más: En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Zaracho
Zaracho es el primer refuerzo de Central y viene de afuera. Es otro extranjero que se suma al Canalla.

Zaracho es el primer refuerzo de Central y viene de afuera. Es otro extranjero que se suma al Canalla.

Pero además del centrodelantero en Central irán en busca de unos cuantos refuerzos más, que pueden ser tres o cuatro. Mucho dependerá de la disponibilidad económica.

Más allá de eso, hoy el cupo de extranjeros está al límite en Arroyito, con cinco futbolistas que no son argentinos, la mayoría de ellos considerados titulares para Almirón, al menos en lo que fue el primer semestre de competencia.

Los extranjeros hoy en Central

En Central hoy están Facundo Mallo (Uruguay), Vicente Pizarro (Chile), Enzo Giménez (Paraguay), Jaminton Campaz (Colombia) y Sebastián Zaracho (Paraguay), quien se convirtió en el primer refuerzo en este mercado de pases.

Lo que estipula el reglamento de la AFA es que un club puede contar con seis extranjeros en el plante, pero sólo cinco de ellos pueden firmar planilla. De llegar algún extranjero más debiera haber una elección por parte del técnico partido a partido para ver quiénes serían esos cinco.

Pizarro
El chileno Vicente Pizarro fue uno de los extranjeros que llegó a Central por pedido expreso de Almirón.

El chileno Vicente Pizarro fue uno de los extranjeros que llegó a Central por pedido expreso de Almirón.

Para la Copa Libertadores

Y para la Conmebol, la utilización de extranjeros debe atenerse a lo que estipula cada asociación. Cabe recordar que para los octavos de final, cada club puede alterar cinco nombres en relación a la lista de buena fe presentada antes del inicio de la competencia. Está claro que todos aquellos futbolistas que lleguen como refuerzos serán incluidos en la nueva lista. Los que avances a cuartos de final podrán modificar otros tres nombres más.

>>Leer más: Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Una posibilidad es que alguno de los extranjeros que hoy tiene el Canalla sea transferido para achicar el cupo, pero, se insiste, casi todos ellos hoy están muy bien considerados por Almirón.

Hay tiempo para trabajar en este mercado de pases y el margen de maniobra respecto a los extranjeros ya está prácticamente al límite, pero ello no invalida la idea de que se vaya por algún foráneo más. De darse de esa forma, la decisión deberá ser lo más certera posible.

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