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Alemania arrancó con nafta premium: tremenda paliza frente al debutante Curazao

El equipo teutón reeditó lo que fue su última gran goleada en un Mundial. De aquel 7-1 a Brasil en 2014 a este mismo resultado en Estados Unidos

14 de junio 2026 · 16:17hs
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Los futbolistas de Alemania celebran

AP

Los futbolistas de Alemania celebran, mientras los de Curazao sufren la goleada en contra. Gran arranque del equipo teutón en el Mundial 2026.

El fútbol suele entregar alguna que otra sorpresa, pero Alemania hizo pesar la lógica más que nunca y en su debut en el Mundial 2026 se despachó con una contundente goleada frente al novato seleccionado de Curazao. Fue 7-1 en Houston, Estados Unidos. El mismo resultado que logró nada menos que ante Brasil en 2014.

En cada previa de un Mundial, Alemania parte como uno de los grandes candidatos. Los cuatro títulos que tiene en su historia así lo demuestran. Y en esta primera presentación tuvieron una actuación como para que el resto agende.

Claro que es imposible obviar el contexto y el rival que tuvo enfrente. Es que este debut fue contra Curazao, que está disputando su primer Mundial. La diferencia fue abismal.

Momento de gloria para Curazao

Igual, el seleccionado centroamericano tuvo su momento de gloria, en esos primeros minutos del primer tiempo, cuando logró llegar al empate a través de Livano Comenencia hizo estéril la resistencia del gran arquero Manuel Neuer. Algunos minutos antes Felix Nmecha había puesto en ventaja al equipo teutón.

>>Leer más: Ganó un ex-Newell's en el Mundial 2026: Estados Unidos goleó a Paraguay

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Musiala remata cruzado y marca el 4-1 de Alemania sobre Curazao. El Mundial 2026 tiene un firme candidato.

Musiala remata cruzado y marca el 4-1 de Alemania sobre Curazao. El Mundial 2026 tiene un firme candidato.

Pero las ilusiones de los hinchas de Curazao se cayeron como un castillo de naipes. Es que de ahí en más Alemania apeló a la sobriedad y la contundencia para que el debut en este Mundial tuviera la más mínima complicación.

Con un manejo de pelota súper controlado y el control absoluto del juego los goles no tardaron en llegar. Así, la lógica comenzaba a abrirse paso en Houston. Nico Schlotterbeck se anticipó a todos en un córner y la puso en el segundo palo para que Alemania volviera a estar arriba en el marcador.

Una mayor diferencia

Y antes de que finalice el primer tiempo la diferencia fue aún mayor. La falta dentro del área sobre Nmecha derivó en la sanción del penal y Kai Havertz no falló desde los doce pasos. Al descanso con una ventaja ya irreversible.

Los 45 minutos del complemento fueron el escenario ideal para un floreo por parte de Alemania. Al encuentro le quedarían todavía cuatro gritos más para el conjunto teutón. Primero fue Jamal Musiala, después Nathaniel Brown, Undav entró y marcó, y minutos del final llegó la definición de Kai Havertz. Implacable 7 a 1.

Pensar que la última gran alegría que tuvo Alemania en un Mundial fue en 2014 (fue campeón tras ganarle la final a Argentina), cuando le ganó por el mismo resultado al anfitrión Brasil, en Belo Horizonte. En los Mundiales de 2018 y 2022 se despidió en primera ronda, ganando en ambos un solo partido. Aquello fue una sorpresa fuerte para el mundo del fútbol. Esto era esperable.

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