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La economía planchada prende luz amarilla en Santa Fe: la plata que no llega y ni asoma

El gobierno provincial encendió la alarma por la caída de la recaudación, principalmente coparticipación. La economía que no arranca y el remedio a mano

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

9 de abril 2026 · 17:18hs
El ministro de Economía de Santa Fe

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. 

“El déficit en algún momento va a llegar”, alertaba resignado un funcionario del gobierno de Santa Fe a comienzos de marzo. La coparticipación caía con fuerza para entonces y la actividad económica general del país ya estaba planchada. Aquella proyección no llegó pero se convirtió en una luz amarilla para el gobierno santafesino con los datos trimestrales que acaban de conocerse.

Cuando se lee el acumulado de los primeros tres meses comparados con el mismo período de 2025 se ve lo esperado: la coparticipación cayó 7,4% en términos reales. Se trata de una generalidad para todas las provincias y, por decantación, para los ingresos de los municipios que tendrán su primer gran desafío con el pago del medio aguinaldo.

Si los recursos hubiesen crecido solamente en línea con la inflación, la provincia tendría unos 35.000 millones más que es el equivalente a un puente carretero como el de Santa Fe-Santo Tomé, o un tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe como el que se acaba de construir por mes.

Es la imagen que encontró el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, para graficar qué representa esa caída mensual que por ahora no tiene proyección de recuperación.

Santa Fe en amarillo

Santa Fe se ha destacado por tener ordenado los números y con un superávit leve en los últimos años. Hasta ahora sigue ese sendero. Olivares explicó que la “eficiencia” lograda en los primeros dos años de gestión le garantiza previsión para atender el oleaje que se presenta. “Por las eficiencias de estos 24 meses pudimos atravesar tres meses y que la situación no haya tenido que trasladarse a servicios y obras”, afirmó.

En ese sentido, reveló en El primero de la mañana por LT8 a que Santa Fe tiene calzado el proceso de inversión o, al menos, controlado el ritmo para los próximos meses con el financiamiento obtenido.

Embed - Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, y la merma en la coparticipación federal

Sin embargo, entiende que de persistir esa dinámica del primer trimestre va a generar situaciones más complicadas. “Esto mete una presión inevitable que no puede soslayarse”, sostuvo.

Luego se sinceró en línea con la frase que abre esta nota: “Si esta caída de coparticipación y recaudación se convierte en regularidad y no revierte en ningún momento, sería necio y pretender aparecer como un ilusionista que las finanzas públicas no van a tener inconvenientes”.

La provincia se sumó un factor de presión que son las obligaciones que asumió el Estado santafesino que le correspondían a la Nación, como el mantenimiento de la A012, medicamentos y hasta la obra del Monumento a la Bandera.

Causas

Claro que la merma en la coparticipación y en la recaudación provincial con Ingresos Brutos también desinflado tiene sus causas. Según el ministro, es una combinación de varios factores con la actividad económica como principal causa. La rueda económica no pega ningún saltó ni siquiera hace una pirueta.

“Uno de los factores es que los sectores que se están recuperando no tienen intensidad. Y los que más volumen agregado y empleo tienen, como la industria, comercio, construcción, no logran recuperación”, sostuvo.

El segundo componente, según el funcionario de Maximiliano Pullaro, es la morosidad fiscal que no solo afecta al área de las finanzas bancarias sino a la recaudación provincial. También le atañe responsabilidades a la retracción en el pago del IVA de importadores.

Números

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las transferencias automáticas del gobierno nacional a los Estados subnacionales bajaron 4,3 % real.

Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 7,4 % real. En este marco, las transferencias automáticas a Santa Fe cayeron 6 % en marzo y 7,4 % en el trimestre.

La recaudación fiscal de marzo registró una caída de algo más del 4 % real, al sumar $16 billones, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). En el primer trimestre acumularon $50,5 billones, con un incremento del 22,7 %.

La caída de la actividad económica pasó factura. En marzo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudó $5,6 billones con una variación interanual de 28,7 %, contra una inflación de 32 %.

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