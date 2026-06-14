Planazo de domingo: feria de emprendedores y clases de danzas folclóricas

El Biomercado volverá a abrir sus puertas este domingo, de 10 a 18. Habrá talleres de yoga, tai chi y espacios para las infancias

Como todos los fines de semana largos, el Biomercado abrirá sus puertas este domingo, de 10 a 18. Más de cien emprendedores de Rosario participarán de esta edición que además tendrá bailes, música en vivo y propuestas gastronómicas.

En la zona de Balcarce y el río, se comercializarán productos realizados con técnicas sustentables y se podrá participar de talleres y charlas gratuitas sobre temáticas vinculadas a hábitos saludables y habrá propuestas gastronómicas bien rosarinas. Además, estará disponible el Pasaporte Bio para fomentar la compra local y se podrá disfrutar de shows musicales, danzas folclóricas y espacios pensados para las infancias.

Quienes se acerquen este domingo podrán participar de clases abiertas de danza folclórica a cargo de Caro Trebino, del espacio cultural La Trunca, quien convocará a las y los asistentes a bailar al compás de ritmos argentinos.

En esta edición, se destaca también la incorporación de un espacio de juego para infancias en el Galpón de Carca , donde todo el fin de semana se llevarán a cabo actividades lúdicas, destacándose la elaboración de cookies patrias y decoración de objetos.

Asimismo, el Biomercado patrio contará, nuevamente, con el Pasaporte Bio para fomentar la comercialización de productos de emprendimientos locales dentro del circuito del Biomercado. A lo que se suma un recorrido interactivo por el predio y la presencia de protectoras animales rosarinas como Galgos Libres y Propatas.

Los stands de los emprendedores estarán dispuestos en diez sectores: gastronomía, alimentos, almacenes naturales, decohogar, diseño, moda, aromas, red de bienestar, punto verde y jardín. En el sector de gastronomía, se encontrará con una oferta para todos los gustos, con la participación de marcas emblemáticas rosarinas como Mosto, Chipa Cheese, Fly Pizzas, Verite Café, La Fresca, Materia Prima, La Juguería y Cooperativa Germinar.

El Biomercado se caracteriza por la promoción del emprendedurismo local y de disfrute de los espacios verdes de la ciudad, de modo que estarán presentes allí las y los emprendedores pertenecientes a la Economía Social de Rosario. Una vez más, se trata de una invitación a disfrutar un fin de semana repleto de propuestas regionales, cuyo diferencial es el consumo responsable y el cuidado del planeta.

Los talleres se realizarán a lo largo de toda la jornada en estos horarios:

Todo el día - Juegos gigantes de El Galpón de Carca

11:00 - Yoga para Adultos Mayores (x Vivi Sundari)

12:00 - Aromaterapia (x Françoise Chiarotti)

15:00 - Tai Chi (x Yi Tai Chi)

15:00 - Elaboración de cookies patrias para infancias (x Analía Bertochi)

16:00 - Clase abierta de danza folclórica (x Espacio Cultural La Trunca)

16:00 - Constelaciones familiares (x Ma. Eugenia Mozzicafreddo e Ileana Arburúa)

16:00 - Pintá tu bolsa patria x Proyecto Objeto

16:30 - Movimiento libre para infancias x Ramiro Chapero

El Biomercado funciona en Balcarce y el río, desde las 10 a las 18, más de 100 emprendedoras mostrarán sus productos.