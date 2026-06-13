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Newell's: en la larga pretemporada, hay un sólo jugador que viene entrenando aparte

Newell's terminó su segunda semana completa de exigencias físicas y, hasta ahora, sólo Alejo Montero no puede trabajar a la par del resto en Bella Vista

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

13 de junio 2026 · 20:22hs
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El plantel de Newells se mueve en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa

CANOB

El plantel de Newell's se mueve en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, con un grupo de 30 jugadores.

Cada vez con mayores exigencias en los requerimientos físicos, Newell's finalizó su segunda semana entera de pretemporada en Bella Vista. Dentro de esas tareas esenciales de puesta a punto, cada vez con más intensidad con la idea de generar una plataforma de base que le permita mejorar en ese aspecto tan determinante y fundamental en los procesos de preparación, el plantel rojinegro continúa con las rutinas programadas por el entrenador Frank Darío Kudelka y sus colaboradores.

En ese marco de búsquedas, que en estos primeros días tienen el foco de atención principalmente puesto en la parte física, el marcador de punta derecho Alejo Montero es el único que no está en condiciones de poder cumplir con las órdenes que imparte el cuerpo técnico, ya que se viene recuperando de una grave lesión.

El resto se encuentra acatando los trabajos que deciden los preparadores físicos del plantel superior leproso, que en este momento son quienes asumen un rol muy relevante en el Centro Jorge Griffa.

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Newell's, busca una base confiable

Es que con una buena base física, se puede lograr un piso mucho más alto de funcionamiento futbolístico. Una cosa deriva en la otra. Es que, otorga una plataforma de acción clave, elemental, para poder ser más pretenciosos en la propuesta de juego.

Vale remarcar que en el primer semestre, Newell’s arrastró evidentes problemas físicos, producto de una muy mala preparación de la dupla Orsi-Gómez, y de una serie negra de lesiones que conspiraron contra un buen tránsito del conjunto rojinegro, que lo dejaron afuera muy rápido de todo.

Vale recordar que Montero, de 28 años, a quien le costó ganarse el puesto de lateral derecho y se venía mostrando como una muy válida opción, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla de la pierna izquierda en un entrenamiento y hace mucho tiempo que no puede estar a disposición del técnico.

El futbolista se encuentra realizando tareas de rehabilitación y, si bien no manejan fechas de manera oficial en Newell’s, la idea que sobrevuela en Bella Vista es que, si sigue evolucionando favorablemente, podría llegar a volver en el mes de septiembre.

En una nota con este diario, Montero destacó y puso en valor el trabajo de Kudelka. “Es un técnico muy trabajador, habla mucho y fue clave en la parte anímica. Hizo sentir al equipo que es competitivo, que volvamos a confiar en nosotros mismos, y saber que le podemos ganar a cualquiera como lo demostramos en las últimas fechas”, aseveró.

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El primer trabajador

Vale precisar que el plantel inició su pretemporada antes que todos, el jueves 28 de mayo. Ahí, los dirigidos por Kudelka retomaron las prácticas en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa, con un grupo de 30 jugadores.

En este contexto, el club ya comunicó a través de sus canales oficiales que tiene programados 5 amistosos en la segunda parte de esta pretemporada que están llevando adelante los rojinegros.

Leer más: En Newell's hay un cambio de paradigma en los amistosos de la pretemporada

En ese horizonte, aparecen un encuentro ante Sarmiento de Junín en Rosario el 27 de junio, después irá una semana a Buenos Aires, donde jugará ante Argentinos Juniors el 4 de julio, contra Vélez el 8 de julio, y con Independiente de Avellaneda el 11 de julio. Y para finalizar, se medirá, el 18 de julio, con rival a confirmar en Rosario.

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