La inflación de la ciudad de Buenos Aires encendió el alerta por el IPC nacional

El índice de precios porteño subió casi 3% y despertó las especulaciones sobre la medición del Indec. Dólar, deuda y tasas en la mira

La evolución del rubro alimentos en julio será clave para definir cuál será la tasa de inflación que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

La inflación de la ciudad de Buenos Aires se aceleró con fuerza en julio (2,9%) y despertó las alarmas sobre la medición que difundirá el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para todo el país. Aunque los economistas de la city se esmeran en aclarar que no habrá un traslado equivalente al índice de precios internacional, la inquietud por el rebote se suma a otros nubarrones que se ciernen sobre el plan económico.

Si bien los análisis privados mantienen una proyección de 1,9% para la inflación nacional de julio, advierten sobre un sesgo alcista. PXQ sostuvo que el 2,9% registrado en Caba puede convivir con una inflación nacional cercana al 2%. Según la consultora, los rubros turísticos y, particularmente, los alquileres de vivienda, tienen una ponderación mayor en el IPC porteño. La consultora advirtió, de todos modos, que el resultado final dependerá de la evolución del resto de los rubros y de lo que ocurra a nivel regional.

La evolución de las expectativas ya comenzó a reflejar esta incertidumbre. Según el informe de Adcap, los bonos ajustados por CER superaron en rendimiento a los bonos a tasa fija, mientras que el breakeven de inflación para julio pasó de operar en torno al 1,8%-1,9% durante los últimos días a ubicarse alrededor del 2%, luego de alcanzar máximos intradiarios de 2,2%/2,1%.

Justo cuando el Tesoro nacional tiene que enfrentar en agosto vencimientos por unos $ 21 billones, de los cuales unos $ 4,5 billones, correspondientes a una Lecap emitida en abril, vencerán el 14 de este mes. Ese será entonces el primer objetivo del Ministerio de Economía. El lunes, el Palacio de Hacienda dará a conocer el menú de bonos del primer llamado del mes, el cual será de sencilla resolución, según estima Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero.

La política de restricción de liquidez que mantiene el gobierno con el fin de bajar la inflación tiene ciertos límites. La estrategia del Banco Central es vender en el mercado secundario Letras dollar-linked, que ofrecen cobertura cambiaria. Con ello retira pesos del mercado. No obstante, resulta cada vez más complicado mantener la tasa de interés en el nivel del 23%, como está ahora. Los analistas consideran que en algún momento la entidad monetaria va a tener que decidir: o sube la tasa o deja escapar un poco al dólar.

Para el economista Sebastián Menescaldi, uno de los puntos que puede adquirir mayor relevancia hacia el próximo año es la necesidad de los bancos de preservar liquidez. Las entidades financieras podrían comenzar a ser más cautelosas a la hora de prestar dólares si aumenta la incertidumbre sobre el comportamiento de los depositantes. Esto puede generar menos oferta de dólares proveniente del sistema financiero.

El dólar

El dólar se encuentra en torno a los $ 1.500 y Menescaldi consideró que el gobierno buscará evitar movimientos demasiado bruscos, aunque descartó que necesariamente ese valor vaya a mantenerse hasta fin de año. “Creo que van a ir soltándolo, pero la idea me parece que no se mueva de manera muy abrupta”, explicó.

Según su análisis, durante el primer semestre hubo una oferta de divisas elevada,mientras que durante la segunda mitad del año esa situación tenderá a moderarse.

La fuga

El Mirador de la Actualidad el Trabajo y la Economía (Mate) señaló que, luego de algunos meses de calma, desde mediados de abril el valor nominal del dólar comenzó un movimiento ascendente y se incrementó 10% en un poco más de tres meses. Por otra parte, en diciembre “comenzó un nuevo ciclo de giro de utilidades al exterior por parte de las empresas que operan en nuestro país”. En los últimos siete meses por esta vía se fueron 3.037 millones de dólares.

“Si bien el protagonista de este proceso de fuga de ganancias es el sector petrolero, empresas de otros sectores también están remitiendo masivamente ganancias al exterior”, señalaron desde Mate. Esto explica por qué, a pesar del elevado nivel de exportaciones de junio, los dólares que salieron superaron a los que ingresaron. Giros de utilidades, pagos de intereses y otras operaciones de dolarización de excedentes protagonizaron esta situación.

Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la economía generó u$s 55 mil millones por saldo comercial pero consumió u$s 84.828 millones por intereses de la deuda pública y privada y fuga de excedentes, lo que obligó a conseguir u$s 37 mil millones por nueva deuda, blanqueo y rescates.

“Los dólares que la economía real genera no son suficientes para atender la demanda de la economía financiera. El esquema solo sobrevive, por ahora, con un fuerte incremento de la deuda pública y privada y con el apoyo financiero de Estados Unidos”, indicaron.

Reservas al borde

Carlos Pérez, director de la Fundación Capital y exgerente general y director del Banco Central, recordó que durante el año pasado la Argentina había perdido alrededor de u$s 9.000 millones en términos de reservas internacionales netas, mientras que durante los primeros siete meses del año había logrado recuperar aproximadamente u$s 8.000 millones.

El escenario cobra especial relevancia ante la proximidad de un nuevo ciclo electoral.