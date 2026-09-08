La mitad de las industrias acusó caída en las ventas

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Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor
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Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio
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Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones
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Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
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El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio
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Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina