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La mitad de las industrias acusó caída en las ventas

El 54,8% de los industriales consultados por la UIA reportó caídas en ventas y el 47,8% en producción

8 de septiembre 2026 · 13:31hs
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Se redujo la proporción de industrias que considera que es un buen momento para invertir y volvieron a deteriorarse las expectativas para el próximo año.

Se redujo la proporción de industrias que considera que es un buen momento para invertir y volvieron a deteriorarse las expectativas para el próximo año.

La industria volvió a mostrar señales de deterioro en julio. La debilidad de la demanda interna continuó siendo el principal desafío para el sector: la mitad de las empresas registró caídas en sus ventas internas y el 42,9% redujo sus niveles de producción. Los datos surgen de la tercera encuesta realizada en 2026 por el centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El relevamiento señala que impacto fue aún mayor entre las micro y pequeñas empresas: el 54,8% reportó caídas en ventas y el 47,8% en producción. A este escenario se sumó una creciente presión sobre los costos, con los energéticos ganando protagonismo.

La menor actividad comenzó a impactar con mayor intensidad sobre la situación financiera y las perspectivas de las empresas: el 47,6% tuvo dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos habituales, mientras que el 9,2% registró dificultades para afrontar todos ellos simultáneamente.

Como consecuencia, se deterioraron las expectativas de recuperación e inversión. El 64,4% de las empresas operó por debajo de su nivel de utilización de capacidad considerado óptimo y, entre ellas, 8 de cada 10 no esperan alcanzarlo durante los próximos doce meses. En este contexto, se redujo la proporción de empresas que considera que es un buen momento para invertir y volvieron a deteriorarse las expectativas para el próximo año.

El empleo en el sector fabril

En materia de empleo, el 16,9% espera incorporar trabajadores para el próximo año, mientras que el 27,5% prevé una reducción.

Los industriales sumaron una creciente presión de los costos energéticos. En julio ganaron relevancia y, por primera vez, se ubicaron en segundo lugar, desplazando a los insumos nacionales. En total, el 24,2% de las empresas señaló a los mayores costos como uno de sus principales desafíos, con los laborales y energéticos entre los que más impactaron sobre la actividad.

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