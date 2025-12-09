Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Un informe de Cepa destacó que totarlizaron u$s 8.736 millones entre enero y septiembre. Es el valor más alto de las serie histórica. Electrodomésticos, motos y alimentos están entre los de mayor crecimiento. Hay más de 9 mil nuevos importadores. Fuerte impacto sobre la producción local

Entre enero y septiembre de este laño as importaciones de bienes de consumo alcanzaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto de la serie con origen en 2004. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en el mismo período de 2018, lo que implica un incremento del 25,3%. Así lo detalló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un reciente informe.

Sólo en septiembre, las importaciones de bienes de consumo totalizaron 1.157 millones de dólares. En términos relativos, representan el 14,6% del total de las compras de bienes al exterior.

En el acumulado de los primeros tres trimestres del año, lideran las importaciones los electrodomésticos, baterías y lámparas, con aumentos de 248,9% respecto de 2024 y de 217,7% vs 2023. Represenan el 8,4% del total.

Le siguen motos, bicicletas y otros equipos de transporte (+124,6% vs 2024 y +69,3% vs 2023). Prendas de vestir, el 6,3% del total, presentó una suba interanual de 61,8% y de 99,2% en rleación a 2023.

Nuevos importadores

Esta corriente generó la aparición de nuevos importadores. Al analizar los diez principales sectores, se observa un aumento de 9.235 empresas (+70%), en comparación con el mismo período de 2023.

El mayor salto se dio en productos de caucho y plástico, que sumó 2.490 nuevas firmas importadoras (+53%). Le siguen Marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (+70%), prendas de vestir, con 1.391 (+152%), y electrodomésticos, baterías y lámparas, que incorporó 1.069 nuevas importadoras (+106%).

También se registraron aumentos significativos en Informática, electrónica y óptica, con 411 nuevas empresas (+45%), jabonería, pinturería y plaguicidas, con 307 (+44%), y Productos alimenticios, que sumaron 291 firmas (+127%). Por último, motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte añadieron 233 empresas (+18%), mientras que farmacéuticos incorporó 21 nuevas firmas (+12%).

El podio de los principales importadores del sector de electrodomésticos, baterías y lámparas en 2025 está encabezado por Pilisar SA, distribuidor oficial de electrodomésticos Bosch, que concentra el 14% del total importado (incremento de 395% vs 2023). Le siguen Visuar SA, con una participación del 7% (incremento de 566%), y Frávega junto con Whirlpool, ambas con el 6% cada una.

En motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda lidera el ranking de importadores con el 18% del total importado en 2025 y un crecimiento vs. 2023 de sus importaciones del 43%. Le siguen Gilera Motors Argentina S.A., con una participación del 11% y un incremento de 162%, y La Emilia S.A. con el 10% y un incremento del 80%.

Por su parte, dentro de la actividad prendas de vestir, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total importado en 2025, registrando un incremento del 141% en el monto importado respecto de 2024. Con el mismo peso relativo, Adidas Argentina S.A. se ubica en el segundo lugar, con un aumento del 304% frente a 2023 y del 67% respecto de 2024. Completa el podio Puma Sports Argentina SA, que concentra el 4% del total importado en prendas de vestir, con un crecimiento del 113% frente a 2023 y del 44% respecto de 2024.

Dentro de productos alimenticios, Nestlé Argentina SA se posiciona como el principal importador en lo que va de 2025, concentrando el 7% del total importado, con un incremento de 21% vs. 2023 y 35% vs. 2024. Le siguen Tropical Argentina y Quickfood, ambas con una participación del 3% cada una.

Dentro del sector de marroquinería, Adidas Argentina se posiciona cómodamente como el principal importador, con el 15% del total importado en 2025, registrando un incremento del 433% respecto de 2024 y del 392% en comparación con 2023. Le siguen Puma Sports Argentina con una participación del 9% (se incrementa 41% vs 2023 y 14% vs 2024), y Southbay, que concentra el 6% del total importado en el sector.

El impacto en la industria

Mientras las importaciones de bienes de consumo del rubro electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 217,7% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, la subclase del Indice de Producción Manufacturera correspondiente a Equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos registró una caída de 25,7%.

En la misma línea, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% en el acumulado enero-septiembre de 2025 respecto de 2023, mientras que la división de productos textiles del Indice de Producción Manufacturera se contrajo 18,9%.

En el caso del sector de alimentos y bebidas, se observa una retracción marginal de la producción de la división alimentos y bebidas de 0,2%, en un contexto en el que las importaciones del sector se expandieron 49,4% en el período analizado.

Por último, mientras la subclase producción de curtido y artículos de cuero, excepto prendas se encuentra 26,8% por debajo del nivel registrado en 2023, las importaciones del segmento de marroquinería crecieron 21,3% en el mismo período.