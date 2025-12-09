La Capital | Economía | importaciones

Las importaciones de bienes de consumo baten récords

Un informe de Cepa destacó que totarlizaron u$s 8.736 millones entre enero y septiembre. Es el valor más alto de las serie histórica. Electrodomésticos, motos y alimentos están entre los de mayor crecimiento. Hay más de 9 mil nuevos importadores. Fuerte impacto sobre la producción local

9 de diciembre 2025 · 06:15hs
Las importaciones de bienes de consumo llegaron a u$s  8.376 millones entre enero y septiembre.

Las importaciones de bienes de consumo llegaron a u$s  8.376 millones entre enero y septiembre.

Entre enero y septiembre de este laño as importaciones de bienes de consumo alcanzaron 8.376 millones de dólares, el valor más alto de la serie con origen en 2004. Este monto supera en 1.693 millones de dólares el récord previo, registrado en el mismo período de 2018, lo que implica un incremento del 25,3%. Así lo detalló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un reciente informe.

Sólo en septiembre, las importaciones de bienes de consumo totalizaron 1.157 millones de dólares. En términos relativos, representan el 14,6% del total de las compras de bienes al exterior.

En el acumulado de los primeros tres trimestres del año, lideran las importaciones los electrodomésticos, baterías y lámparas, con aumentos de 248,9% respecto de 2024 y de 217,7% vs 2023. Represenan el 8,4% del total.

Le siguen motos, bicicletas y otros equipos de transporte (+124,6% vs 2024 y +69,3% vs 2023). Prendas de vestir, el 6,3% del total, presentó una suba interanual de 61,8% y de 99,2% en rleación a 2023.

Nuevos importadores

Esta corriente generó la aparición de nuevos importadores. Al analizar los diez principales sectores, se observa un aumento de 9.235 empresas (+70%), en comparación con el mismo período de 2023.

El mayor salto se dio en productos de caucho y plástico, que sumó 2.490 nuevas firmas importadoras (+53%). Le siguen Marroquinería, con 1.524 empresas adicionales (+70%), prendas de vestir, con 1.391 (+152%), y electrodomésticos, baterías y lámparas, que incorporó 1.069 nuevas importadoras (+106%).

También se registraron aumentos significativos en Informática, electrónica y óptica, con 411 nuevas empresas (+45%), jabonería, pinturería y plaguicidas, con 307 (+44%), y Productos alimenticios, que sumaron 291 firmas (+127%). Por último, motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte añadieron 233 empresas (+18%), mientras que farmacéuticos incorporó 21 nuevas firmas (+12%).

El podio de los principales importadores del sector de electrodomésticos, baterías y lámparas en 2025 está encabezado por Pilisar SA, distribuidor oficial de electrodomésticos Bosch, que concentra el 14% del total importado (incremento de 395% vs 2023). Le siguen Visuar SA, con una participación del 7% (incremento de 566%), y Frávega junto con Whirlpool, ambas con el 6% cada una.

En motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda lidera el ranking de importadores con el 18% del total importado en 2025 y un crecimiento vs. 2023 de sus importaciones del 43%. Le siguen Gilera Motors Argentina S.A., con una participación del 11% y un incremento de 162%, y La Emilia S.A. con el 10% y un incremento del 80%.

Por su parte, dentro de la actividad prendas de vestir, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total importado en 2025, registrando un incremento del 141% en el monto importado respecto de 2024. Con el mismo peso relativo, Adidas Argentina S.A. se ubica en el segundo lugar, con un aumento del 304% frente a 2023 y del 67% respecto de 2024. Completa el podio Puma Sports Argentina SA, que concentra el 4% del total importado en prendas de vestir, con un crecimiento del 113% frente a 2023 y del 44% respecto de 2024.

Dentro de productos alimenticios, Nestlé Argentina SA se posiciona como el principal importador en lo que va de 2025, concentrando el 7% del total importado, con un incremento de 21% vs. 2023 y 35% vs. 2024. Le siguen Tropical Argentina y Quickfood, ambas con una participación del 3% cada una.

Dentro del sector de marroquinería, Adidas Argentina se posiciona cómodamente como el principal importador, con el 15% del total importado en 2025, registrando un incremento del 433% respecto de 2024 y del 392% en comparación con 2023. Le siguen Puma Sports Argentina con una participación del 9% (se incrementa 41% vs 2023 y 14% vs 2024), y Southbay, que concentra el 6% del total importado en el sector.

El impacto en la industria

Mientras las importaciones de bienes de consumo del rubro electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 217,7% en los primeros nueve meses de 2025 respecto del mismo período de 2023, la subclase del Indice de Producción Manufacturera correspondiente a Equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos registró una caída de 25,7%.

En la misma línea, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 61,8% en el acumulado enero-septiembre de 2025 respecto de 2023, mientras que la división de productos textiles del Indice de Producción Manufacturera se contrajo 18,9%.

En el caso del sector de alimentos y bebidas, se observa una retracción marginal de la producción de la división alimentos y bebidas de 0,2%, en un contexto en el que las importaciones del sector se expandieron 49,4% en el período analizado.

Por último, mientras la subclase producción de curtido y artículos de cuero, excepto prendas se encuentra 26,8% por debajo del nivel registrado en 2023, las importaciones del segmento de marroquinería crecieron 21,3% en el mismo período.

Noticias relacionadas
el guru del dolar aseguro que no va a haber riesgo cambiario en 2026

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

Un probable reemplazo del impuesto sobre ingresos brutos debería ser por un IVA tipo consumo, porque es el que evita los efectos acumulativos no deseados.

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó una nueva suma fija hasta abril.

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

El recorrido histórico invita a reflexionar sobre la necesidad de superar la falsa dicotomía entre flexibilidad y rigidez para avanzar hacia un sistema laboral equilibrado, inclusivo y productivamente consistente.

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

La película de Peaky Blinders ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

Se construye en Puerto San Martín un moderno edificio que se sumará al patrimonio municipal

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos

La reducción impositiva tendría efecto en soja, trigo, cebada, maíz y girasol, entre otros. Los detalles de la medida de alivio fiscal para el sector agropecuario

Luis Caputo anunció una nueva baja de las retenciones en las exportaciones de granos
Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de mil balas y ocho armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de mil balas y ocho armas de fuego

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste tosco en Anmat
Información general

Fentanilo contaminado: el peronismo apunta contra el ajuste "tosco" en Anmat

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario
La Ciudad

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior
Ovación

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Policiales
Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico
Policiales

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

La Ciudad
Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran
La Ciudad

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

El arbolado público ya es patrimonio natural y cultural de Rosario

Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

Festejos por los 100 años de la escuela del Charigüé, una historia escrita al otro lado del río

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025
LA CIUDAD

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes más fresco y con algunas chances de lluvias aisladas

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias
La Ciudad

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord