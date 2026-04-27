La Capital | Economía | industria

La industria perdió casi 80 mil puestos de trabajo desde la asunción de Milei

La tendencia se aceleró en 2026. El 97% de las bajas laborales corresponde al sector fabril. Alerta por la primarización de la economía nacional

27 de abril 2026 · 18:56hs
Competitividad en la industria. Los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve

Competitividad en la industria. Los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve, advierte el informe.

La industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Esta cifra sitúa a la industria como el principal foco de destrucción de empleo en el país durante los últimos meses, superando el impacto en otros sectores productivos, refleja el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En el inicio de 2026, la tendencia de despidos se aceleró significativamente. De un total de 7.593 empleos registrados perdidos en toda la economía frente a diciembre de 2025, 7.336 corresponden exclusivamente al sector fabril.

Estos datos indican que la industria explica el 97% de las bajas laborales mensuales en el sector formal de la economía argentina.

El reporte señala que esta dinámica responde a un proceso de primarización de la economía nacional que deja a una gran parte de los trabajadores sin el amparo del empleo registrado.

Daniel Rosato, presidente de IPA, afirmó que “la Argentina reconvirtió el modelo de país de empleo y desarrollo en uno extractivista y primario”. Según el dirigente, este esquema garantiza estabilidad macroeconómica para pocos sectores, pero provoca que “miles de fábricas, comercios y servicios que estaban enlazados de manera directa e indirecta, y que generaban riquezas y las multiplicaban con empleo, ahora estén en procesos de cierres definitivos”.

Cierre de unidades productivas

La pérdida de puestos de trabajo está vinculada directamente con la desaparición de unidades productivas. Desde diciembre de 2023, el sector manufacturero acumula el cierre de 2.993 empresas que bajaron sus persianas de forma definitiva. Actualmente, se contabilizan 46.728 firmas fabriles activas, lo que representa una caída de 1.812 establecimientos respecto al mismo mes del año anterior.

El informe técnico detalla que la actividad industrial registró en febrero una caída del 8,7% interanual y del 4% respecto al mes anterior. Con este resultado, el sector acumula ocho meses consecutivos de contracción.

>> Leer más: Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Este retroceso se produce en un mercado interno donde el consumo bajó un 3,1% interanual, obligando al 60% de los consumidores a endeudarse para cubrir compras básicas en supermercados.

Competitividad en las fábricas locales

El Observatorio IPA advierte sobre un “efecto pinza” que quita competitividad a las fábricas locales. Según el estudio, “los costos en pesos suben rápido mientras que el tipo de cambio casi no se mueve”, lo que incrementa los precios en dólares de la producción nacional.

Esta situación se agrava por la competencia de productos importados que presionan sobre las empresas instaladas en el país.

Rosato concluyó que la industria es la última en reducir personal debido a la inversión en formación, pero advirtió que “este año ya estamos en la etapa final” de resistencia. Sostuvo que “sin fábricas no solo se profundiza la crisis, sino que se convierte en permanente”, reclamando políticas que fomenten la producción local.

Noticias relacionadas
La industria y el comercio continúan liderando la pérdida de empleo, en línea con la contracción de la actividad en esas ramas.

El empleo formal lleva 9 meses de caída y el salario mínimo se redujo un 39%

La industria metalúrgica registró una baja interanual de 2,6% y una caída mensual de 0,4%, consolidando una tendencia de ajuste en las plantillas laborales.

La industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

La industria automotriz trabajó al 38,9% de su capacidad en febrero.

La industria trabaja al 54,6% de su potencial, el nivel más bajo desde 2002

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral.

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

Lo último

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

El gobierno provincial envió la primera intimación para cobrar los costos de un operativo policial activado por una falsa amenaza a una escuela
Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram
POLICIALES

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención
La Ciudad

La histórica sede central del Banco Santa Fe vuelve a tener atención

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado
La Ciudad

Juicio millonario: un hombre deberá pagarle a su expareja a pesar de no haberse casado

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: Vamos a volver al sulky
LA CIUDAD

Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

U. Central vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es otra alternativa para Almirón

Ovación
Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones
Ovación

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Vóley: Argentina finalizará en Rosario su preparación para la Liga de Naciones

Primera C: un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Primera C: un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Real Madrid quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial

Policiales
Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron
Policiales

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en General Lagos

La Ciudad
Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece
La Ciudad

Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa
La Ciudad

Nuevo Alberdi: disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %
Economía

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2 %

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Por Patricia Martino
Economía

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia
La Ciudad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia