La Capital | La Ciudad | antipicadas

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo antipicadas

Se trata de un sistema de control más duro con persecución penal. "El que crea que puede usar la calle como pista de carreras tiene que saber que vamos a ser inflexibles", dijo la edila Samanta Arias, autora de la iniciativa

Pablo R. Procopio

Por Pablo R. Procopio

7 de mayo 2026 · 21:04hs
Protocolo antipicadas: por las noches

Protocolo antipicadas: por las noches, en algunas zonas se producen situaciones complejas.

El proyecto de ordenanza que busca erradicar las carreras clandestinas en Rosario fue aprobado este jueves en el Concejo. Tras semanas de debate, la iniciativa de la edila Samanta Arias (La Libertad Avanza) logró construir consensos con el oficialismo y otros bloques, lo que aceleró su tratamiento en las comisiones legislativas para convertirse en una política de Estado local.

La concejala logró alinear a todo el arco político para sancionar la ordenanza de tolerancia cero contra las carreras clandestinas. La norma establece un protocolo de actuación preventiva y permanente, impone la inhabilitación definitiva para reincidentes y obliga a los infractores a pagar el desguace de sus autos y contratar a un ingeniero mecánico si quieren recuperarlos. "El que usa su vehículo como un arma, lo pierde", sentenció.

"Queremos terminar con las picadas ilegales. El que crea que puede usar la calle como pista de carreras tiene que saber que vamos a ser inflexibles", sumó.

La normativa surgió como respuesta directa a la situación crítica en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y la avenida Carrasco en la zona norte. Según denuncias de los vecinos, estos puntos se transforman en "pistas clandestinas" durante la madrugada, donde el consumo de alcohol y los ruidos molestos completan un escenario de descontrol.

Qué propone el protocolo

De este modo, para revertir el actual panorama —en el que los infractores suelen dispersarse ante la presencia municipal para regresar minutos después— el protocolo propone:

  • Operativos de saturación táctica: despliegues dinámicos y no predecibles basados en el mapa de calor de denuncias al 147.
  • Táctica de cerrojo: bloqueo de vías de escape para asegurar el secuestro inmediato de las unidades y evitar maniobras evasivas.

Un punto fuerte del protocolo

Uno de los puntos más rigurosos del proyecto es la "adecuación técnica obligatoria". Bajo este concepto, antes de restituir un vehículo secuestrado, el Tribunal de Faltas ordenará el decomiso y destrucción de piezas no homologadas (como sistemas de óxido nitroso o escapes modificados), cuyo costo de desmantelamiento recaerá sobre el infractor ."El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse", enfatizó la edila de LLA. Asimismo, la iniciativa contempla:

  • Agravamiento de multas: duplicación de montos ante la primera reincidencia e inhabilitación definitiva tras la segunda.
  • Vía penal: la obligatoriedad del municipio de actuar como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación bajo el artículo 193 bis del Código Penal.
  • Educación vial: a propuesta del bloque justicialista (Norma López), se incorporaron talleres obligatorios de concientización para complementar el esquema punitivo.

Aunque el oficialismo mostró ciertos reparos respecto a la viabilidad de la inhabilitación judicial definitiva, acompañó el grueso de la norma. Desde el Ejecutivo remarcaron la importancia de la coordinación con los servicios de emergencia y el uso de cámaras de videovigilancia como prueba fundamental.

"Hoy el Concejo Municipal convirtió en ordenanza el protocolo antipicadas que presentamos en febrero y esto no es un simple cambio administrativo, es un acto de justicia que Rosario se debía ante las vidas inocentes que se perdieron en todos estos años a manos de estos delincuentes al volante. Nada devuelve una vida, nada repara el daño que han causado en los barrios que sufren hace décadas esta problemática pero nos debíamos una normativa y un protocolo de actuación que nos ayude a sacar de la calle a estos inconscientes”, cerró Arias tras la votación, recordando las tragedias que marcaron a la ciudad.

Noticias relacionadas
Sibilancias, falta de aire y tos, son síntomas comunes de asma

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

El tránsito hacia la autopista Rosario-Buenos Aires quedó cerrado a las 10.

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Video viralizado. Nata, el adolescente de 14 años pidió ser él quien pida su propia adopción y generó una respuesta inmediata: hubo más de 500 inscriptos. 

Adopción en Rosario: Nata, el chico que pidió una familia en un video viral, ya la tiene

El procedimiento en Paraguay al 2000 generó una rápida reacción de la Daia.

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Lo último

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Se trata de un sistema de control más duro con persecución penal. "Vamos a ser inflexibles", dijo la edila Samanta Arias, autora de la iniciativa
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea
La Ciudad

El hospital Vilela inaugura la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newells: Hicimos un muy buen trabajo

La dupla Orsi-Gómez, sobre su paso por Newell's: "Hicimos un muy buen trabajo"

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

De dónde sopla el viento de cola con el que Central llega a los playoffs de torneo Apertura

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newells eligió a su preferido para que retorne al Parque

¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario

Ovación
Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro
Ovación

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en los playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

En Independiente  dicen que están atentos al arbitraje y el VAR contra Central

En Independiente  dicen que están "atentos" al arbitraje y el VAR contra Central

Policiales
Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La Ciudad
Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tolerancia cero: el Concejo aprobó el protocolo para erradicar las carreras clandestinas

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Aniversario en el corazón de Las Flores: la Escuela Itatí cumple 60 años

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno
Política

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó tratar el per saltum del gobierno

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta
La Ciudad

Bloquearon el acceso a la autopista a Buenos Aires en el marco de una protesta

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso
La Ciudad

Rosario prevé un 40 % más de ayuda social ante el frío intenso

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur
Policiales

Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo
La Región

Ordenan la reparación de la ruta 34 en Santa Fe por un recurso de amparo

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control
La Ciudad

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero
información general

Hantavirus: qué dijo la OMS sobre las muertes y los contagios en el crucero

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma
Policiales

Lo encerraron con el auto, reaccionó y un policía retirado le mostró un arma

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral
Información General

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia
La Ciudad

Barrio Abasto: detonaron un supuesto explosivo enviado a dirigente de la Daia

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe
LA REGION

Alarma en San Lorenzo por el vuelco de un camión en la autopista a Santa Fe

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura
La Ciudad

El Aeropuerto de Rosario se abre a un evento solidario con moda y cultura

Qué investiga la Justicia sobre Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo
Política

Qué investiga la Justicia sobre Adorni: viajes, propiedades y pagos en efectivo

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni no se va ni en pedo
Política

Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "no se va ni en pedo"

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes
La Ciudad

Murió el trabajador que cayó por el hueco de un ascensor en barrio Lourdes

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos
Política

LLA de Santa Fe le sigue bajando el tono a una sociedad política con Unidos

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos
Economía

Alianza con San Juan para que la minería salga por puertos santafesinos

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones
La Ciudad

Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda
La Ciudad

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con cinco ganadores santafesinos del Siempre Sale