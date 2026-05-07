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Tres detenidos por plantar marihuana en una vivienda de la zona sur

Un llamado al 911 denunció la venta de marihuana en una vivienda, donde secuestraron dólares, pesos y equipo para confección y germinación de plantas

7 de mayo 2026 · 20:28hs
Las plantaciones deben tener permisos de cultivo de distintas reparticiones nacionales.

Las plantaciones deben tener permisos de cultivo de distintas reparticiones nacionales.

Una llamada anónima denunciando a un grupo de hombres que vendían estupefacientes en la zona norte de Rosario derivó en una serie de allanamientos en pasaje Wagner al 1100.

Al llegar, los agentes observaron a tres hombres en la vereda que, al notar la presencia policial, ingresaron rápidamente a un pasillo intentando cerrar el portón de acceso. La maniobra no pasó desapercibida y derivó en la identificación de los sospechosos que luego fueron detenidos. Se trata de Alejandro Daniel B., de 37 años; Federico David B., de 29, y Patricio Nahuel B., también de 29.

Fuentes oficiales señalaron que durante el procedimiento los hombres intentaron resistirse al accionar policial. Al ingresar los efectivos al lugar se percataron de un fuerte olor compatible con cannabis, por lo que realizaron una inspección en presencia de testigos.

>> Leer más: Hallan un cultivo de marihuana indoor a gran escala en la zona sur de Rosario

Plantación

Dentro del inmueble hallaron plantas, flores de marihuana y distintos elementos utilizados para cultivo indoor y producción de cannabis. La División Microtráfico confirmó posteriormente el secuestro de 2,225 kilos de material vegetal.

También fueron incautadas balanzas de precisión, computadoras, celulares, luces de cultivo, dinero en efectivo —6.700 dólares y casi un millón de pesos— además de elementos de germinación y secado. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Granato, ordenó las actuaciones de rigor y el traslado del procedimiento a la comisaría 15º.

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